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В Самаре состоялась премьера анимационного фильма «Кролик Питер»
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В Самаре состоялась премьера анимационного фильма «Кролик Питер» 

ТРК Губерния 9 минут назад
Накануне прошел предпремьерный показ, который собрал полный зал. Зрители могли сфотографироваться со зверьками — прототипами главных героев в специальной зоне.
Кролик по имени Питер — очень харизматичный и веселый персонаж, который то и дело ввязывается в передряги. Из-за своего чувства юмора и кроличьего обаяния он понравится и детям, и взрослым. И на предпоказе анимационного фильма — полный зал. «Я очень люблю кино „Вертикаль“, мне нравится сам кинотеатр, часто участвую в акциях в разных, очень люблю мультики, у меня все-таки двое детей, мы всей семьёй ходим», — поделилась Марина Рябова.
Но не всем кролики по душе. Например, владельцу сада, которому и досаждает главный герой Питер. Сюжет простой: зверьки в очередной раз хотят полакомиться фруктами и овощами, а грозный фермер всеми силами этому противостоит. Но здесь есть и над чем посмеяться, и чему поучиться. «Фильм предназначен именно для семейной аудитории, интересен будет и малышам, и школьникам, и взрослым людям, потому что там — главный герой и взрослый мужчина, который, собственно, и гоняет этих милых, очаровательных созданий», — рассказала арт-директор кинотеатра «Вертикаль» Екатерина Первова.
Розыгрыш билетов на предпоказ фильма проводила телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ» в социальной сети «Инстаграм». Победители были в восторге не меньше, чем от просмотра кино. «Там я увидела этот конкурс, решила поучаствовать, я обычно не очень везучий человек, но все-таки решилась, ночью я уже легла спать, мама меня будит и говорит: „Виолетта, ты выиграла“, — не смогла скрыть радости победительница Виолетта Романова.
Уже сегодня прошел премьерный показ анимационного фильма „Кролик Питер“, который также, как и днем ранее, собрал полный зал.
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