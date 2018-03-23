NYT: Крис Эванс расстанется с амплуа Капитана Америки после «Мстителей-4»

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин /. Киноактер Крис Эванс намерен расстаться с ролью супергероя Капитана Америки после выхода на экраны в 2019 году четвертого по счету фильма франшизы «Мстители». Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

"С поезда лучше сходить до того, как вас с него столкнут", — цитирует издание 36-летнего исполнителя. Газета ручается за то, что эта фраза относится именно к роли актера во «Мстителях».