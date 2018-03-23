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NYT: Крис Эванс расстанется с амплуа Капитана Америки после «Мстителей-4»
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NYT: Крис Эванс расстанется с амплуа Капитана Америки после «Мстителей-4» 

ТАСС 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Киноактер Крис Эванс намерен расстаться с ролью супергероя Капитана Америки после выхода на экраны в 2019 году четвертого по счету фильма франшизы «Мстители». Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.
"С поезда лучше сходить до того, как вас с него столкнут", — цитирует издание 36-летнего исполнителя. Газета ручается за то, что эта фраза относится именно к роли актера во «Мстителях».
Первоначально контракт киностудии Marvel Studios предусматривал съемки Эванса в шести экранизациях популярных комиксов. Потом контракт был расширен еще на одну ленту ввиду приличных сборов и популярности персонажа. Актер снялся в трех картинах собственно о Капитане Америки: «Первый мститель» (Captain America: The First Avenger, 2011), «Первый мститель: Другая война» (Captain America: The Winter Soldier, 2014) и «Первый мститель: Противостояние» (Captain America: Civil War, 2016). В промежутках на экраны вышли ленты с увеличенным составом героев «Мстители» (The Avengers, 2011) и «Мстители: Эра Альтрона» (Avengers: Age of Ultron, 2015). В апреле в кинотеатрах стартует показ картины «Мстители: Война бесконечности» (Avengers: Infinity War), за которой через год последует четвертая часть. Она пока не имеет название и фигурирует в каталогах просто как «Мстители-4» (Avengers, 2019).
Среди персонажей «Войны бесконечности» — Человек-паук в исполнении Тома Холланда, Небула (Карен Гиллан), Черная вдова (Скарлетт Йоханссон), Железный человек (Роберт Дауни — младший), Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч), Тор (Крис Хемсворт) и др.
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