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Джоэл Эдгертон станет близким другом Тимоти Шаламе
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Джоэл Эдгертон станет близким другом Тимоти Шаламе 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Джоэл Эдгертон («Воин», «Великий Гэтсби») присоединился к номинанту на «Оскар» Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем») в исторической драме «Король». Эдгертон также выступил соавтором сценария, который написал с режиссером Дэвидом Мишо.
Предстоящий фильм описывается как современная адаптация пьес Уильяма Шекспира — двух частей «Генри IV» и «Генри V». Шаламе сыграет только что вошедшего на британский престол Генри V, Эдгертон изобразит его близкого друга Фальстафа.
Дэвид Мишо («Ровер», «По волчьим законам») приступит к работе над «Королем» в июне.
Этой весной Джоэла Эдгертона зрители увидят в двух масштабных проектах — криминальной комедии «Опасный бизнес» (19 апреля) и шпионском триллере «Красный воробей» (31 мая).
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