Джоэл Эдгертон станет близким другом Тимоти Шаламе

Джоэл Эдгертон («Воин», «Великий Гэтсби») присоединился к номинанту на «Оскар» Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем») в исторической драме «Король». Эдгертон также выступил соавтором сценария, который написал с режиссером Дэвидом Мишо

Предстоящий фильм описывается как современная адаптация пьес Уильяма Шекспира — двух частей «Генри IV» и «Генри V». Шаламе сыграет только что вошедшего на британский престол Генри V, Эдгертон изобразит его близкого друга Фальстафа.

Дэвид Мишо («Ровер», «По волчьим законам») приступит к работе над «Королем» в июне.

Этой весной Джоэла Эдгертона зрители увидят в двух масштабных проектах — криминальной комедии «Опасный бизнес» (19 апреля) и шпионском триллере «Красный воробей» (31 мая).