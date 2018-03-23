Блейк Лайвли, Райан Ренольдс и Мэрил Стрип на специальном показе фильма «Последний портрет» 

Кто: Блейк Лайвли и Райан Ренольдс, Мэрил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи и многие другие.
Что: Специальный показ фильма «Последний портрет».
Где: Музей Соломона Гуггенхейма, Нью-Йорк.
Когда: 22.03.2018.
Люди говорят: В Нью-Йорке в музее Соломона Гуггенхейма состоялся специальный показ фильма «Последний портрет» Стэнли Туччи. Режиссер лично представил картину звездным гостям. В фильме рассказывается история жизни одного из виднейших художников 20 века — Альберто Джакометти. Дело происходит в Париже начала 60-х годов, Альберто получил признание коллег, окружен любовницами и ревнивой женой. Он устал от своей жизни, и радость Джакометти приносит только работа над портретом критика Джеймса Лорда.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/blejk-lajvli-rajan-renolds-i-meril-strip-na-spetsialnom-pokaze-filma-poslednij-portret/