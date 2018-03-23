«Страна призраков»

Жанр: ужасы

Год: 2018

Страна: Франция, Канада

Сценарий: Паскаль Ложье

Оператор: Дэнни Новак

Роб Арчер, Милен Фармер, Кто снимался в фильме «Страна призраков»: Кристал Рид Эмилия Джонс , Тэйлор Хиксон, Анастасия Филлипс Сюжет фильма «Страна призраков» Коллин и ее дочери Бэт и Вера переезжают в старый дом, который достался матери семейства по наследству от тети. Однако первая же ночь на новом месте становится для них кошмаром — в дом врываются убийцы и Коллин чудом отбивает от них своих детей. Это событие становится судьбоносным для обеих сестер. Бэт вскоре решает переехать в большой город, подальше от мрачного дома. Она становится успешным писателем в жанре хоррор. Она решает навестить мать и сестру, которая после случившегося замкнулась в себе и буквально помешана на призраках и злых духах. Несмотря на нежелание Бэт замечать очевидное, ей приходится признаться самой себе, что в доме происходят странные события, объяснить которые рационально невозможно. Интересные факты о фильме «Страна призраков»:

Певица и актриса Милен Фармер сыграла мать двух взрослых дочерей. В действительности у нее детей нет. Работа Милен Фармер была удостена теплых отзывов критиков. Режиссер Паскаль Ложье и Милен Фармер ранее уже работали вместе. Ложье снимал для певицы клип на ее песню «City Of Love». Кинокритики отметили, что фильм получился по-настоящему страшным.

Трейлер фильма «Страна призраков»: https://www.youtube.com/watch?v=5a5TIB1v_Dw Кадры из фильма «Страна призраков»:

Кадр из фильма «Страна призраков»

Кадр из фильма «Страна призраков»

Кадр из фильма «Страна призраков»

Кадр из фильма «Страна призраков»

Кадр из фильма «Страна призраков»