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«Страна призраков»
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«Страна призраков» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: ужасы
Год: 2018
Страна: Франция, Канада
Режиссер: Паскаль Ложье
Сценарий: Паскаль Ложье
Оператор: Дэнни Новак
Кто снимался в фильме «Страна призраков»: Кристал Рид, Роб Арчер, Милен Фармер, Эмилия Джонс, Тэйлор Хиксон, Анастасия Филлипс Сюжет фильма «Страна призраков» Коллин и ее дочери Бэт и Вера переезжают в старый дом, который достался матери семейства по наследству от тети. Однако первая же ночь на новом месте становится для них кошмаром — в дом врываются убийцы и Коллин чудом отбивает от них своих детей. Это событие становится судьбоносным для обеих сестер. Бэт вскоре решает переехать в большой город, подальше от мрачного дома. Она становится успешным писателем в жанре хоррор. Она решает навестить мать и сестру, которая после случившегося замкнулась в себе и буквально помешана на призраках и злых духах. Несмотря на нежелание Бэт замечать очевидное, ей приходится признаться самой себе, что в доме происходят странные события, объяснить которые рационально невозможно. Интересные факты о фильме «Страна призраков»:
Певица и актриса Милен Фармер сыграла мать двух взрослых дочерей. В действительности у нее детей нет. Работа Милен Фармер была удостена теплых отзывов критиков. Режиссер Паскаль Ложье и Милен Фармер ранее уже работали вместе. Ложье снимал для певицы клип на ее песню «City Of Love». Кинокритики отметили, что фильм получился по-настоящему страшным.
Трейлер фильма «Страна призраков»: https://www.youtube.com/watch?v=5a5TIB1v_Dw Кадры из фильма «Страна призраков»:
Кадр из фильма «Страна призраков»
Кадр из фильма «Страна призраков»
Кадр из фильма «Страна призраков»
Кадр из фильма «Страна призраков»
Кадр из фильма «Страна призраков»
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