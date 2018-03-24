«Капитан Америка» покинет команду «Мстителей»

Актер Крис Эванс, известный в качестве исполнителя роли Капитана Америки в популярном кинокомиксе «Мстители», откажется от образа супергероя после четвертого фильма серии.

Актер Крис Эванс, известный по исполнению роли супергероя Капитана Америки в серии фильмов «Мстители», расстанется со своим амплуа после выхода четвертой части картины в 2019 году. Об этом пишет The New York Times

По мнению актера, который известен в мире именно образом Капитана Америки в популярном кинокомиксе, «застревать» в одном образе навсегда опасно для творческого развития. Эванс отметил, что лучше «покинуть поезд самостоятельно, чем ждать, пока столкнут».

Изначальный контракт актера со студией Marvel, которая производит кинокомикс «Мстители», подразумевал участие в шести фильмах серии, позже он был расширен еще на одну картину. Помимо непосредственно «Мстителей», Эванс снялся в трех сольных фильма про Капитана Америку.