Крис Эванс намекнул, что больше не будет играть Капитана Америку

В интервью для New York Times Эванс намекнул, что грядущие фильмы Marvel — «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители 4» — станут последними для него и Стива Рождерса — у актера заканчивается контракт со студией. По его словам, «лучше самому сойти с поезда прежде чем тебя из него выкинут» — актера вымотали съемки двух последних блокбастеров, и он не против отложить щит навсегда. Огорчаться не стоит — в комиксах кэпа часто прикрывали его напарники, в частности, Зимний солдат и Сокол. Возможно, сценаристы заменят Роджерса на Баки Барнса (Себастьяна Стэнан) или Сэма Уилсона ( Энтони Маки ). Напоминаем, что премьера «Войны бесконечности» в России запланирована на 3 мая.