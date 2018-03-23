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Крис Эванс намекнул, что больше не будет играть Капитана Америку
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Крис Эванс намекнул, что больше не будет играть Капитана Америку 

Ivi.ru 1 час назад
В интервью для New York Times Эванс намекнул, что грядущие фильмы Marvel — «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители 4» — станут последними для него и Стива Рождерса — у актера заканчивается контракт со студией. По его словам, «лучше самому сойти с поезда прежде чем тебя из него выкинут» — актера вымотали съемки двух последних блокбастеров, и он не против отложить щит навсегда.
Огорчаться не стоит — в комиксах кэпа часто прикрывали его напарники, в частности, Зимний солдат и Сокол. Возможно, сценаристы заменят Роджерса на Баки Барнса (Себастьяна Стэнан) или Сэма Уилсона (Энтони Маки).
Напоминаем, что премьера «Войны бесконечности» в России запланирована на 3 мая.
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