Прощай, Капитан Америка: Крис Эванс расторгнет контракт с Marvel Studios

Поклонники фильмов от студии Marvel в замешательства, ведь они больше не увидят на экранах одного из самых ярких персонажей — Капитана Америку. Крис Эванс , сыгравший супергероя, решил попрощаться с проектом. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times.

С поезда лучше сойти до того, как тебя с него столкнут, — прокомментировал свое решение актер.

Крис Эванс и Роберт Дауни-младший

По данным издания, четвертый фильм франшизы «Мстители», который выйдет на экраны в 2019 году, станет для Эванса последним. Напомним, что изначально по контракту с Marvel Studios актер должен был сняться в шести экранизациях комиксов. Позже контракт расширили еще несколько проектов. Так, Крис Эванс снялся в трех фильмах про Капитана Америку: «Первый мститель», «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние». В перерывах между выходами лент он был также задействован в картинах: «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона» и «Мстители: Война бесконечности».