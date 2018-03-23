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Прощай, Капитан Америка: Крис Эванс расторгнет контракт с Marvel Studios
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Прощай, Капитан Америка: Крис Эванс расторгнет контракт с Marvel Studios 

Журнал ОК! 1 час назад
Поклонники фильмов от студии Marvel в замешательства, ведь они больше не увидят на экранах одного из самых ярких персонажей — Капитана Америку. Крис Эванс, сыгравший супергероя, решил попрощаться с проектом. Об этом он рассказал в интервью изданию The New York Times.
С поезда лучше сойти до того, как тебя с него столкнут, — прокомментировал свое решение актер.
Крис Эванс и Роберт Дауни-младший
По данным издания, четвертый фильм франшизы «Мстители», который выйдет на экраны в 2019 году, станет для Эванса последним. Напомним, что изначально по контракту с Marvel Studios актер должен был сняться в шести экранизациях комиксов. Позже контракт расширили еще несколько проектов. Так, Крис Эванс снялся в трех фильмах про Капитана Америку: «Первый мститель», «Первый мститель: Другая война» и «Первый мститель: Противостояние». В перерывах между выходами лент он был также задействован в картинах: «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона» и «Мстители: Война бесконечности».
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