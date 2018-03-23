«Голодные сердца» — о голоде общения и не только

5 апреля в российский прокат выходит нашумевший фильм-призер Венецианского кинофестиваля «Голодные сердца» Саверио Костанцо с Адамом Драйвером и Альбой Рорвахер в главных ролях. «Голодные сердца» завоевали шесть премий на Венецианском кинофестивале, итальянский «Золотой Глобус» и еще множество наград, но обратить на него пристальное внимание советуем не только поэтому.

Саверио Костанцо, режиссер не менее громкого «Одиночества больших чисел», снятого по роману физика и писателя (именно так) Паоло Джордано, в «Голодных сердцах» продолжил тему отчуждения, которое он показывает как никто красиво.

Фильм рассказывает о Джуде и Мине: он американец, она итальянка и случайное знакомство в туалете китайского ресторана решает их судьбу. Костанцо показал мир без внешних границ, где можно легко менять страны, работать кем и как угодно, быстро влюбляться и жениться на, фактически, малознакомом человеке. Казалось бы, сейчас у людей безграничные возможности, но сколько преград человек ставит сам себе. За внешне простым и легким сюжетом — бездна внутренних миров, которые взаимопроникают, а потом отторгаются друг от друга.

Адам Драйвер и Альба Рорвахер впечатляюще справились с ролями — главные актерские награды Венецианского кинофестиваля, Кубки Вольпи, тому подтверждение. Тем, кто знает Адама Драйвера как главного антагониста новых «Звездных войн», будет любопытно увидеть его в роли трепетного любящего отца, который пытается спасти свою семью от «звезды смерти». Альба Рорвахер может стать открытием для российского зрителя, который знает ее, прежде всего, по легкой роли в трагикомедии «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе . В Европе Альба — признанно одна из самых сильных драматических актрис, которой прочат будущее Анны Маньяни.

И третий главный герой, который всегда на высоте, — Нью-Йорк. История «Голодных сердец» могла произойти в любом городе мира, но именно Нью-Йорк, «напряженный, агрессивный» город, как охарактеризовал его режиссер, идеально дополнил трио героев. Чувство полного присутствия в их жизни подчеркивается съемками камерой Go-Pro и использованием 16-миллиметровой пленки — у зрителя появляется ощущение, что он смотрит пугающе правдивое реалити-шоу. Уровень саспенса «Голодных сердец» сравнивают с картинами Альфреда Хичкока.

На родине, в Италии, фильм поделил общество на две части, и не только из-за неожиданной темы веганства. История слишком близка всем нам — «голодным» до настоящего искреннего общения, до понимания, до тепла и любви. Советуем посмотреть и составить свое мнение — как бороться с этим голодом.