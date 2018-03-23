НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах 

1/8 "Четвертый вид", 2009. В основе сюжета фильма — история о похищениях землян инопланетянами. Создатели картины уверяют, что в ней использованы реальные кадры видеосъемки психолога Абигейл Тайлер (ее сыграла Мила Йовович), доказывающие что внеземные цивилизации давно вступают в контакт с людьми. События, о которых рассказывается в фильме, до сих пор не поддаются объяснению. Фото: Кадр из фильма "Четвертый вид"

2/8 "Огонь в небе", 1993. Фильм рассказывает реальную историю Трэвиса Уолтона, которого в 1975 году похитили инопланетяне. Действительно, мужчина пропал, найти его не могли нигде и решили, что он убит. Но через какое-то время Уолтон вернулся, ничего не помня о том, где был и что делал. Постепенно память к мужчине возвращается и он вспоминает жуткие события, которые с ним происходили. Фото: Кадр из фильма "Огонь в небе"

3/8 "Аполлон-18", 2012. Картина Тимура Бекмамбетова повествует об американской секретной миссии на Луну, которая включает в себя документальные съемки участников операции. Как режиссеру удалось получить секретные материалы, неизвестно, но если это правда, то эти кадры подтверждают существование инопланетной жизни. Сам Бекмамбетов сказал, что правды о фильме не узнает никто. Фото: Кадр из фильма "Аполлон-18"

4/8 "Ночные небеса", 2007. Странное явление, получившее название "Огни Феникса" наблюдали многие очевидцы в небе Аризоны в марте 1997 года. Загадочные огни, имеющие треугольную форму, вдруг возникли в воздухе в радиусе 500 км. Уфологи предположили, что это внеземная форма жизни. Загадочные огни и стали основой сюжета фильма. Фото: Кадр из фильма "Ночные небеса"

5/8 "Внеземной", 2007. Прообразом сюжетной линии фильма стала история о найденной в деревне Кыштым (Челябинская область) странной мумии, внешне очень напоминающей инопланетянина. Мужчина, обнаруживший "Егорку" (так он ласково назвал свою находку), провел расследование и узнал, что когда-то это существо видели живым. Фото: Кадр из фильма "Внеземной"

6/8 "Зона 51", 2011. История о событиях, происходящих возле знаменитой "Зоны 51", где, как считают многие, находится одна из секретных баз США, изучающих НЛО. О правдивости этого можно строить множество догадок, создатели фильма лишь попытались приподнять завесу над тайной. Сюжет: журналистам разрешили посетить секретную базу, но в ходе экскурсии что-то пошло не так... Фото: Кадр из фильма "Зона 51"

7/8 "Знаки", 2002. В основе этого фантастического фильма — частые сообщения, приходящие со всех концов света, о появлении загадочных кругов на полях. Разумеется, сюжет фильма придуман сценаристами от и до и не имеет под собой реальной основы. Но вот само появление странных знаков в действительности никто не может объяснить, а уфологи полагают, что их оставляют инопланетные гости. Фото: Кадр из фильма "Знаки"