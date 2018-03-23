Тильда Суинтон, Норман Ридус, Лив Шрайбер и другие звезды на премьере «Острова собак» 

В России «Остров собак», новая анимационная лента Уэса Андерсона, появится в кинотеатрах на самоубийственной дате — 3 мая, одновременно с «Мстителями 3», а вот в США прокат фильма начинается уже сегодня, 23 марта. В преддверии старта проката звезды, подарившие свои голоса персонажам «Острова собак», а также их коллеги собрались на красной дорожке премьеры в Нью-Йорке. В списке звездных гостей оказались Лив Шрайбер, который вышел на красную дорожку вместе с двумя детьми, Тильда Суинтон, Джина Гершон («Шоугелз»), Фрэнсис МакДорманд, Билл Мюррей, Норман Ридус, Джефф Голдблюм.
попкорнnews