В постере «Мира Дикого Запада» спрятан секретный код

Канал НВО выпустил первый постер будущего второго сезона фантастического сериала «Мир Дикого Запада». И внимательные зрители отыскали в нём пасхалку: ссылку на загадочный видеоролик.

Chaos takes control. #Westworld premieres 4.22 at 9PM on @HBO. pic.twitter.com/IA3FEXUs3n

— Westworld (@WestworldHBO) 22 марта 2018 г.

Некоторое время назад шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой признались, что сезонам «Мира Дикого Запада» они дали собственные тайные имена. Первый сезон получил прозвание Maze («Лабиринт»), а вот второй снимался под девизом Door («Дверь»).

Если первый сезон был путешествием внутрь, то второй — это путешествие наружу. Это попытки узнать, что ещё находится за пределами парка, и что ещё находится в парке. Есть ли другие подобные парки? Насколько он велик? Что за ним? Мы думали о наших сезонах как об отдельных компонентах, но лишь пока не дали им имена. Первый сезон назывался «Лабиринт». Второй сезон называется «Дверь».

Джонатан Нолан

О загадочной двери мы слышим в ролике-сюрпризе: невидимый мальчик сообщает, что теперь мы в его игре и должны найти дверь. Если в первой серии лабиринт был своеобразной метафорой поиска андроидами и людьми собственного «я», то в новом ролике участвует добрый десяток вполне реальных дверей, что хорошо сочетается с мотивом «выхода наружу».

Похоже, нас ждёт новая встреча с этим мальчиком.

Премьера второго сезона «Мира Дикого Запада» состоится 22 апреля. Возможно, до того времени мы услышим ещё больше загадок и раскроем некоторые секреты.