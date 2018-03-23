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Начались съемки фильма о герое СССР Ханпаше Нурадилове (Кадры со съемок)
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Начались съемки фильма о герое СССР Ханпаше Нурадилове (Кадры со съемок) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Кинокартина выйдет под названием «Высота 220». Продюсером и идейным вдохновителем проекта является Шамиль Джафаров, а режиссером выбран российский продюсер, сценарист и актер Леонид Пляскин. В прокат «Высота 220» предположительно выйдет в 2019 году.
В составлении киносценария были задействованы и родственники.
«С режиссером мы общаемся, правда, пока только по телефону. Есть договоренность, что в начале апреля он должен приехать в Дагестан. Мы встретимся и обсудим моменты, связанные с биографией Ханпаши», — поделился с изданием Mirmol.ru внучатый племянник героя Ислам Нурадилов.
Отметим, что он возглавляет региональный-общественный фонд имени Ханпаши Нурадилова, расположенный в городе Хасавюрте.
«Для нас очень важно такое внимание к нашему предку. Это память. Фильм поспособствует к увековечиванию его геройских поступков. Многие будут приходить, смотреть и помнить», — подчеркнул он.
Депутат Госдумы от Дагестана Бувайсар Сайтиев считает, что кинокартина поспособствует развитию процесса восстановления репрессированных чеченцев во время войны и сплочению народов Дагестана.
«Ханпаша Нурадилов родился в с. Ярыксу-Аух упраздненного в ходе депортации Ауховского района Дагестана, который до сих пор не восстановлен. Хочу надеяться, что и начало съемок фильма о нем и сдвинувшийся с мертвой точки процесс восстановления Ауховского района Дагестана в рамках реализации Закона о реабилитации репрессированных народов станут звеньями одной цепи по восстановлению справедливости в отношении чеченцев Дагестана. В дружной семье дагестанских народов чеченцы Ауха занимают достойное место и вместе со всеми народами участвуют во всех процессах, протекающих в республике», — отметил он в своем официальном аккаунте Инстаграм.
Съемки, по предварительным данным, будут проходит в Чеченской Республике. Также известно, что на роль Ханпаши Нурадилова выбран молодой чеченский актер, однако место главной героини вакантно.
Напомним, что Герой Советского Союза Ханпаша Нурадилов прославился командованием пулеметного взвода во время Сталинградской битвы в 1942 году. Тяжелораненый, он уничтожил 250 солдат противника и погиб. А всего в его послужном списке более 900 убитых захватчиков.
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