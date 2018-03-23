В Севастополе пройдет международный фестиваль «Победили вместе»

«Судя по предварительным просмотрам фестиваль будет очень интересен. Каждый раз, мы прибавляется количество участников международного фестиваля (»Победили вместе»). Будем надеемся, что и качественно прибавили. Мы стали более плотно работать с Китаем и думаю, мы доживем до того дня, что после севастопольского фестиваля мы будем приезжать в Пекин и там продолжать фестиваль», — сказал президент фестиваля, режиссер Владимир Меньшов

Организаторы отмечают, что в программе несколько фильмов о Донбассе — проект Максима Фадеева и певицы Юлии Чичериной «Донбасс — моя „Спарта“, фильм Глеба Корнилова „Донбасс: война и мир“ и другие. Четырнадцатый фестиваль пройдет в Севастополе с 15 по 21 мая. Официальное открытие состоится 16 мая, а церемония вручения призов — 21 мая.

»У нас в этом году репортажи из гущи событий в Сирии. К сожалению, остается актуальна тема Донбасса — это кровь нашего сердца. Собирается замечательная программа, будет и фильм в котором рассказывается правда об истинном лице украинских националистов УПА (организация запрещена в России — прим. ред.)», — отметил генпродюсер фестиваля Валерий Рузин.

В этом году открытые показы конкурсных работ будут проходить в кинотеатре «Муссон», Севастопольском центре культуры и искусств, Балаклавском культурном центре, музее героической обороны и освобождения Севастополя, библиотеки Толстого, президентском кадетском училище, Доме офицеров флота и двух ВУЗАх: филиале МГУ и в СевГУ.

Директор департамента общественных коммуникаций Олег Беркович сообщил, что правительство Севастополя окажет международному кинофестивалю информационную и другую необходимую поддержку.

Бюджет фестиваля 16 млн рублей — из них 6, 4 млн президентский грант. На рассмотрение жюри поступили заявки из 23 городов России и 21 страны: Казахстана, Китая, Армении, Венгрии, республике Беларусь, Германии, Дании, Индии, Италии, Польши, Приднестровья, Луганска (непризнанная республика), Финляндии, Швеции, Латвии и др.

Фестиваль проходит с 2004 года по инициативе героев Советского Союза, проживающих в Севастополе, в память об общем военном подвиге стран-участниц Второй мировой войны и часть программы традиционно посвящена этой теме.

На международном кинофестивале «Победили вместе» в Севастополе пройдет Всероссийский Питчинг дебютантов. Экспертный совет проведет защиту проектов 15 и 16 мая 2018. К участию приглашаются режиссеры, сценаристы, продюсеры, являющиеся гражданами Российской Федерации, принимавшие участие на момент подачи заявки как сценарист, режиссер или продюсер не более чем в одном полнометражном фильме в игровом кино, и не более чем в 5 фильмах — в документальном.

Заявку на участие можно подать до 25 апреля 2018 года по 2 тематическим категориям: «Победили вместе» и «Сделано в Крыму и Севастополе».