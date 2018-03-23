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Гармоничная пара: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли оделись в одной цветовой гамме
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Гармоничная пара: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли оделись в одной цветовой гамме 

Журнал ОК! 28 минут назад
Вчера в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Последний портрет». Поддержать режиссера Стэнли Туччи пришли Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Для светского выхода супруги выбрали образы в одной цветовой гамме.
На актрисе было одето черно-белое клетчатое платье с разрезом в области бедра. Образ дополнили черные босоножки. Райан предпочел строгий костюм серого цвета в сочетании с белой рубашкой и полосатым галстуком. Позируя фотографам, супруги улыбались и не стеснялись своих чувств.
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли
Напомним, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились на съемочной площадке фильма «Зеленый фонарь», где они играли влюбленных. Роман на экране перерос в настоящие чувства. Более того, актеры переживали неудачи в личной жизни: Райан разводился со Скарлетт Йоханссон, а Блейк переживала из-за расставания с Леонардо ДиКаприо. Спустя 11 месяцев коллеги поженились. Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей.
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