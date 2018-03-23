Гармоничная пара: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли оделись в одной цветовой гамме

Вчера в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Последний портрет». Поддержать режиссера Стэнли Туччи пришли Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс . Для светского выхода супруги выбрали образы в одной цветовой гамме.

На актрисе было одето черно-белое клетчатое платье с разрезом в области бедра. Образ дополнили черные босоножки. Райан предпочел строгий костюм серого цвета в сочетании с белой рубашкой и полосатым галстуком. Позируя фотографам, супруги улыбались и не стеснялись своих чувств.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли