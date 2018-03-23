Дама не от слова «дам»: 5 фильмов, где женщины отомстили за сексуальные домогательства

Ева.Ру не могла остаться в стороне от громкого скандала с депутатом Леонидом Слуцким, лобками и «домагиваниями». Женщины наконец воскликнули: «Доколе?», устав терпеть вольности от сильного пола лишь потому, что должность и положение обидчика явно выше статуса их «жертвы». Предлагаем вашему вниманию фильмы, главные героини которых дали отпор сексуальным домогательствам.

Это ужасно, но, наверное, нет в мире такой женщины, которая хоть раз в жизни не подвергалась бы сексуальным домогательствам со стороны мужчины. Однако многие жертвы давно привыкли терпеть подобное обращение, ведь в обществе было не принято говорить вслух о таких вещах. Впрочем, молчать готовы не все. Предлагаем вам подборку наиболее ярких фильмов о сексуальных домогательствах, главные героини в которых смело выступили против своих обидчиков, рискуя потерять в этой борьбе очень многое.

ЛОЖНЫЙ ОГОНЬ Учитель биологии любит «лапать» симпатичных учениц колледжа. Все это терпят, пока четыре девочки жестоко его не избивают. Девочек в результате отстраняют от занятий. Инициативу проявила путешествующая по стране независимая, красивая и крутая девчонка по кличке Легс — по-английски Ноги. Вокруг нее и собирается группа страдающих от самцов девчонок, находящихся в том возрасте, когда подобные обстоятельства вполне могут сменить сексуальную ориентацию. Они дают отпор одноклассникам, когда те пытались изнасиловать одну из них в отместку за то, что их любимого учителя могут уволить.

СЕВЕРНАЯ СТРАНА После того как распался ее брак, Джози Эймс в поисках работы возвращается в свой родной город в Северной Миннесоте. У нее двое детей, и чтобы обеспечить их, она вынуждена устроиться на шахту, где трудятся практически все местные мужчины, в том числе и ее отец. Оказавшись одной из немногих женщин, работающих на шахте, Джози сталкивается с суровой реальностью. Мужчины, не терпящие конкуренции со стороны представительниц слабого пола, выдвигают им свои унизительные требования. И тогда Джози, пойдя на большой риск, решает обратиться в суд, чтобы защитить себя и своих подруг. В итоге это дело становится первым прецедентом в США, когда был удовлетворен иск о сексуальном домогательстве…

ДЕВУШКА Фильм описывает версию непростых взаимоотношений культового режиссёра Альфреда Хичкока к Хедрен, американской модели и актрисы, которую он привлёк из относительной безызвестности для главной роли в своём фильме «Птицы» 1963 года. Со своей исполнительницей главных ролей Хичкок теряет голову: когда она отвергает его ухаживания, он во время съёмок «Птиц» подвергает её серии травматических переживаний. Одержимость Хичкока актрисой продолжается, когда она снимается в следующей его работе «Марни». Хедрен становится всё более и более некомфортно от внимания к своей персоне и она решает, что нужно найти выход из этой ситуации. Тем не менее, она не может уйти сниматься к другим режиссёрам, так как заключён эксклюзивный контракт с Хичкоком.

СЛУШАНИЕ Политический скандал 1991 года, когда на слушании по назначению Кларенса Томаса в Верховный суд США, бывшая коллега Анита Хилл обвинила судью в сексуальном домогательстве. Очень скандальное, противоречивое и для нашей страны уж точно не совсем внятное судебное дело. С такими ситуациями сталкиваются сотни женщин на работе, в общественном транспорте и прочих местах скопления граждан. История немного специфичная, поскольку никакого изнасилования не было. Были лишь непристойные разговоры. Поэтому уличить шефа в плохих намерениях практически невозможно.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ Фильм немного отличается от тех, что представлены выше, ведь объектом домогательства в нем стал мужчина, а не женщина. Его карьера. Его брак. Его будущее. Все это оказалось под угрозой для сотрудника компании «DigiCom» Тома Сандерса. Он устоял перед напором страсти со стороны начальницы. Но в отместку она обвинила его в сексуальных домогательствах. И Том, проработавший в этой компании много лет, вынужден защищаться, чтобы не потерять место. Благодаря этой борьбе он попадает в головокружительный кибернетический мир виртуальной реальности в недрах «DigiCom».