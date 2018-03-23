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Скуби-дуби-ду: вышел трейлер новой серии Supernatural
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Скуби-дуби-ду: вышел трейлер новой серии Supernatural 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Телеканал The CW опубликовал трейлер новой серии 13 сезона «Сверхъестественного», которая станет своего рода кроссовером сериала со «Скуби-Ду». Смотреть предыдущие 12 сезонов не обязательно, достаточно знать, кто такие братья Винчестеры и чем они занимаются.
По сюжету, Дин, Сэм и Кастиэль с помощью «волшебного» телевизора попадут в анимационный мир, где они неожиданно встретят корпорацию «Тайна» во главе с самим Скуби-Ду — вместе им придётся разгадать очередную опасную загадку. Премьера ScoobyNatural состоится 29 марта. Скуби-дуби-ду!
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