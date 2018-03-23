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Кончаловский рассказал, зачем российскому кино нужна премия «Оскар»
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Кончаловский рассказал, зачем российскому кино нужна премия «Оскар» 

Свободная пресса 2 часа назад
Режиссер Андрей Кончаловский считает, что присуждение российскому фильму премии «Оскар» стало бы важным сигналом для всего мира.
"Если уж ехать на «Оскар», то, конечно, лучше его получить, неважно какой фильм даже. Российский фильм, получающий «Оскар», на мой взгляд, — это просто важно для мира, чтобы понимать, что мы не только танки хорошие делаем, самолеты, но еще и цветы выращиваем", — приводит его слова РИА Новости.
Ранее режиссёр призывал своих отечественных коллег не отправлять свои фильмы на соискание премии американских кинематографистов «Оскар».
По мнению Кончаловского, эта награда направлена на англоязычный кинорынок и поощряет низкокачественные картины, которые режиссер сравнил с продукцией сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс».
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