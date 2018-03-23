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Культурная акция «Ночь в театре» впервые пройдет в Нижнем Новгороде
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Культурная акция «Ночь в театре» впервые пройдет в Нижнем Новгороде 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Культурная акция «Ночь в театре» впервые пройдет в двух районах Нижнего Новгорода. Она приурочена ко Всемирному дню театра, сообщает пресс-служба городской администрации.
Нижегородский театр «Комедiя» 26 марта покажет фильмы проекта «Комедiя — портрет современного театра» о четырех ярких репертуарных постановках: мюзиклах «Леонардо» и «Казанова», спектаклях «Сон в летнюю ночь» и «Очень простая история».
«Эти картины дают возможность познакомиться с закулисной жизнью театра, его актерами и теми, чье служение Мельпомене носит более прозаический характер: от костюмеров и осветителей до билетеров», — говорят организаторы.
А вот театр музыкально-пластической драмы «Преображение» предлагает любому нижегородцу почувствовать себя настоящим мастером театральной сцены. Обещают мастер-классы по актерскому мастерству.
Участие в акции бесплатное.
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