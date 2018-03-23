Сериал «Властелин колец» станет самым дорогим в истории кинематографа

В ноябре 2017 года стало известно, что легендарная сага Толкина обретет новую жизнь — а точнее, еще одну адаптацию для экрана, на этот раз в виде сериала.

А недавно выяснилось, что компания «Амазон» выкупила права на адаптацию серии за рекордные 250 миллионов долларов — и еще столько же планирует потратить на производство первых двух сезонов. Таким образом, сериал станет самым дорогим в истории киносъемок — в том числе дороже, чем «Игра престолов».

Entertainment Weekly

Компания запустила собственный отдел кинопроизводства в 2010 году и успела отснять несколько популярных сериалов, в том числе «Моцарт в джунглях» и «Человек в высоком замке».

В ноябре прошлого года глава «Амазон» Джефф Безос выложил у себя в твиттере ссылку на пресс-релиз, в котором объявил о планах съемок сериала по мотивам популярной фэнтези-серии Толкина.

Amazon Prime heads to Middle Earth. https://t.co/QowUmf8t3S pic.twitter.com/YVciEX3u2t

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 13, 2017

Джефф Безос: «”Амазон” отправляется в Средиземье».

Оригинальная трилогия

Карта Средиземья

В своем пресс-релизе компания отмечает, что не планирует повтор известных трилогий «Властелин колец» или «Хоббит» — ведь они уже были успешно отсняты режиссером Питером Джексоном. Вместо этого сценаристы планируют использовать обширный материал из фэнтези-вселенной Толкина , в том числе описанный в книге «Сильмариллион», для создания оригинальной сюжетной линии.

«Сильмариллион» представляется как сборник мифов и легенд Средиземья, описывающих с точки зрения валар и эльфов историю Арды (Земля во вселенной Толкина) с момента ее сотворения. Если во «Властелине колец» действие разворачивается в конце третьей — начале четвертой эпохи Средиземья, то «Сильмариллион» рассказывает о событиях от создания мира до конца третьей эпохи. Вероятно, от нового сериала можно будет ожидать своего рода приквел к событиям, показанным в фильмах Питера Джексона.

Отредактировать и издать книгу в ее настоящем виде помог сын покойного автора Кристофер Толкин.