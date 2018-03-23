10 киносцен, которые произвели на зрителей неизгладимое впечатление

По следам опроса, организованного среди читателей бразильского BuzzFeed, публикуем список киношных сцен, которые оставили серьезные шрамы в сердцах и умах зрителей.

Смерть Муфасы в мультфильме «Король Лев»

Король Лев История о том, как маленький Симба остался без папы и был вынужден бежать из родной стаи. А потом вернулся и навалял всем злодеям. Убийство парня на бордюре в «Американской истории Х»

Американская история Х Бывший нацист и лидер местной банды выходит на свободу после трех лет тюрьмы, в течение которых он понял, что не хочет больше связываться с нацизмом. Но, добравшись до дома, он узнает что его младший брат Дэнни не терял времени зря и фактически занял место брата в банде. Развязка в фильме «Бойцовский клуб»

Бойцовский клуб

Смертельно скучающий и мучающийся бессонницей клерк знакомится с харизматичным Тайлером Дарденом, который считает, что единственное, ради чего стоить жить — это саморазрушение. Рождение ребенка в фильме «мама!»

мама!

История супружеской пары, отношения которой проходят испытания на прочность, когда к ним заявляются нежданные гости. Сцена с личинками в фильме «Корабль-призрак»

Корабль-призрак

Находясь в Беринговом море, команда спасения замечает крупное судно, очевидно, брошенное много лет назад. На борту не оказывается никого, никто из команды не может понять, откуда появилось судно и почему оно все еще на плаву. Финальная сцена «Реквиема по мечте»

Реквием по мечте

Главные герои обращаются к наркотикам по разным причинам: чтобы расслабиться, чтобы заработать на перепродаже, чтобы похудеть. У каждого есть своя мечта. Но наркотик выедает всё, что есть в человеке, оставляя лишь немощную оболочку. Сцена похищения в фильме «Под покровом ночи»

Под покровом ночи

У Сьюзен роскошная жизнь в Лос-Анджелесе, прекрасный муж и собственная галерея. Однажды она получает неожиданную посылку от бывшего супруга — он хочет встретиться, но сначала просит ее прочитать его новый роман. С первых страниц Сьюзен попадает в свое мрачное прошлое, которое она предпочла бы забыть навсегда. Сцена похорон в «Хижине»

Хижина

Главный герой Мак отправляется с детьми в турпоход, во время которого пропадает его младшая дочь. Вскоре в заброшенной хижине в глухом лесу находят ее окровавленную одежду, свидетельствующую о гибели девочки от рук неуловимого маньяка. Через четыре года Мак, не сумевший примириться с потерей дочери, получает загадочное письмо с приглашением встретиться в той самой хижине и подписью «Папа». Сцена убийства в драме «Что-то не так с Кевином»

Что-то не так с Кевином

15-летний Кевин совершил страшное преступление и теперь сидит в тюрьме. В это время его мать, которую играет Тильда Суинтон, пытается понять, что же она сделала не так, что упустила в воспитании сына. Воссоединение Мии и Себастьяна в «Ла-Ла Ленде»

Ла-Ла Ленд

История любви начинающей актрисы, которая бегает на прослушивания из кафе, где работает в ожидании большой роли, и увлеченного музыканта, горящего мечтой о джазовом клубе, а пока подрабатывающего где попало.