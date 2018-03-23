Первыми «Тобол» увидят тюменцы

Как сообщил Олег Урушев, громкое заявление о мировой премьере имеет под собой реальные основания. «Дело в том, что недавно наш фильм был успешно представлен на Берлинском кинорынке, и компания, которая его представляет, уже провела ряд переговоров, — сообщил продюсер. — О большем говорить не буду, чтобы не сглазить. Но работа в этом направлении ведется».

Кроме того, создатели фильма рассчитывают на успешный прокат в КНР, поскольку в этой истории отражены взаимоотношения сибиряков с китайцами, приходившими с Востока на Тобол со своими караванами. В фильме в роли статистов даже снялись сотрудники китайского подрядчика, который участвует в строительстве предприятий «Сибура» в Тобольске. Впрочем, это не единственная помощь, которую крупнейшие налогоплательщики региона оказали продюсерам «Тобола».

«Партнеры нас буквально спасли. За лето нас накопился долг перед актерами в сумме 18 миллионов рублей. Ведущие актеры, такие как Дятлов, Назаров, Муцениеце, Бурковский все лето снимались в кредит, зарплату им я выплатил только в конце октября. А вот один тюменский актер из-за долга по зарплате в 100 тысяч рублей не вышел на площадку. Так что было трудно. А если бы не «Сибур» и «Газпромнефть» , я вынужден был бы остановить проект. И сегодня мы бы ни о какой дате премьеры не говорили», — заметил продюсер.

Первоначальный бюджет был 399 миллионов рублей. В процессе он вырос до 500 миллионов. «Сказалась погода, подорожала компьютерная графика. Подорожал для нас сам Тобольск, где мы оставили где-то более 100 миллионов рублей, из них около 30 миллионов — непредвиденные расходы. Только на авиабилеты мы потратили 19 миллионов. Дело в том, что многие большие актеры параллельно работают в театре, у них свой гастрольный график, им нужно было летать в Москву. Так что по транспорту тоже возник перерасход», — объяснил нюансы съемочного процесса Урушев.

Первый показ фильма состоится 21 ноября в Тюмени, на следующий день картину увидят тоболяки. Урушев признался, что рассчитывает хотя бы на миллион зрителей в Тюменской области. После проката по кинотеатрам на Первом канале выйдет 8-серийный сериал.