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В Культурно-деловом центре российских немцев в Калининграде открывается киноклуб
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В Культурно-деловом центре российских немцев в Калининграде открывается киноклуб 

Ревизор.ru 37 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Первый кинопоказ состоится в среду, 28 марта, в 19:00. Калининградцам представят документальную ленту немецкого режиссера Филиппа Хартманна «66 кинотеатров» 2016 года. «Это история путешествия немецкого режиссера, решившего с одним из своих фильмов объехать всю Германию, чтобы понять, насколько жива еще традиция коллективного опыта переживания реальности», — отметила Елена Громова на своей странице Facebook.
Фильм будет транслироваться на немецком языке с русскими субтитрами. Вход на показ свободный. Напомним, Культурно-деловой центр российских немцев находится на ул. Ялтинской, 2а.
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