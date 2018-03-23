В Культурно-деловом центре российских немцев в Калининграде открывается киноклуб

Первый кинопоказ состоится в среду, 28 марта, в 19:00. Калининградцам представят документальную ленту немецкого режиссера Филиппа Хартманна «66 кинотеатров» 2016 года. «Это история путешествия немецкого режиссера, решившего с одним из своих фильмов объехать всю Германию, чтобы понять, насколько жива еще традиция коллективного опыта переживания реальности», — отметила Елена Громова на своей странице Facebook.

Фильм будет транслироваться на немецком языке с русскими субтитрами. Вход на показ свободный. Напомним, Культурно-деловой центр российских немцев находится на ул. Ялтинской, 2а.