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25 марта в 22:00: «Россия 1» покажет фильм «Миропорядок-2018»
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25 марта в 22:00: «Россия 1» покажет фильм «Миропорядок-2018» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В ближайшее воскресенье, 25 марта в 22:00, телеканал «Россия 1» покажет документальный фильм Саиды Медведевой «Миропорядок-2018», основанный на интервью Владимира Путина телеведущему Владимиру Соловьеву.
Съемочная группа, работавшая над этим проектом, сопровождала президента в дальних и ближних командировках — в работе, в окружении самых разных людей — союзников и оппонентов, политиков и дипломатов. В серии интервью Владимир Путин отвечает на ключевые вопросы, касающиеся мировой политики и экономики, санкций и борьбы с международным терроризмом.
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев уже выложил эту работу на своих страницах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», сообщив в комментариях, что готовил фильм более года. По оценке Соловьева, это был честный, прямой разговор.
Чего реально добываются американцы, каким трудом дается каждый шаг к взаимопониманию, и почему Карла Дель Понте считает, что для России сейчас великий момент — ответы на эти и другие вопросы в фильме «Миропорядок-2018».
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