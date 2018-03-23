25 марта в 22:00: «Россия 1» покажет фильм «Миропорядок-2018»

Съемочная группа, работавшая над этим проектом, сопровождала президента в дальних и ближних командировках — в работе, в окружении самых разных людей — союзников и оппонентов, политиков и дипломатов. В серии интервью Владимир Путин отвечает на ключевые вопросы, касающиеся мировой политики и экономики, санкций и борьбы с международным терроризмом.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев уже выложил эту работу на своих страницах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», сообщив в комментариях, что готовил фильм более года. По оценке Соловьева, это был честный, прямой разговор.

Чего реально добываются американцы, каким трудом дается каждый шаг к взаимопониманию, и почему Карла Дель Понте считает, что для России сейчас великий момент — ответы на эти и другие вопросы в фильме «Миропорядок-2018».