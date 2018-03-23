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Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело
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Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ru.wikipedia.org
Андрей Кончаловский надеется закончить свой новый фильм о титане Возрождения Микеланджело летом. Картина будет называться "Монстр. Видения".
Кончаловский покажет несколько значимых эпизодов из жизни гения в жанре "видений", в частности, роспись свода Сикстинской капеллы и создание статуи Давида, скульптурного символа Флоренции.
Главную роль исполнит итальянский актер Альберто Тестоне, Папу Юлия II сыграет Массимо де Франкович, а маркиза Маласпина — Умберто Орсини. Кроме того, в фильме будут и непрофессиональные актеры. Картина снимается на итальянском языке.
Генеральным продюсером фильма является предприниматель Алишер Усманов. Производством картины занимается
Фонд Андрея Кончаловского, итальянская компания Jean Vigo Italia, благотворительный фонд Усманова "Искусство, наука и спорт", Первый канал и Rai Cinema при участии Минкульта.
По словам министра культуры Владимира Мединского, фильм будет представлять нашу страну на Венецианском кинофестивале.
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