Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело

Андрей Кончаловский надеется закончить свой новый фильм о титане Возрождения Микеланджело летом. Картина будет называться "Монстр. Видения".

Кончаловский покажет несколько значимых эпизодов из жизни гения в жанре "видений", в частности, роспись свода Сикстинской капеллы и создание статуи Давида, скульптурного символа Флоренции.

Главную роль исполнит итальянский актер Альберто Тестоне, Папу Юлия II сыграет Массимо де Франкович, а маркиза Маласпина — Умберто Орсини . Кроме того, в фильме будут и непрофессиональные актеры. Картина снимается на итальянском языке.

Генеральным продюсером фильма является предприниматель Алишер Усманов . Производством картины занимается

Фонд Андрея Кончаловского, итальянская компания Jean Vigo Italia, благотворительный фонд Усманова "Искусство, наука и спорт", Первый канал и Rai Cinema при участии Минкульта

По словам министра культуры Владимира Мединского, фильм будет представлять нашу страну на Венецианском кинофестивале.