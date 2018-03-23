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«Неуловимые мстители» — патриотичный ответ Голливуду
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«Неуловимые мстители» — патриотичный ответ Голливуду 

Мир24 2 часа назад
На этом фильме выросло целое поколение. Реплики героев стали афоризмами, а песни — хитами. Удивительно, но решение снять «Неуловимых мстителей» пришло «сверху». Нужно было снять хорошую приключенческую ленту в пику американскому кино, но при этом — патриотическую.
Почему режиссеру самому приходилось ставить на съемках каскадерские трюки и концертные номера? Зачем артисту, исполняющему роль гимназиста Валерки, пришлось в огромных количествах поглощать морковку со сметаной? Как Валя Курдюкова перенесла необходимость обрезать свои роскошные волосы для роли Ксанки? И почему огромная популярность «Неуловимых мстителей» не принесла счастья тем, кто этот фильм создавал? Ответы узнаете в программе «Наше кино. История большой любви» 25 марта в 9:30 на телеканале «МИР».
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