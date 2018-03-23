В американском формате: самарцы смогут снять короткометражку по собственному сценарию 

Самарская киностудия «Три товарища» объявила конкурс на лучший сценарий. Предложить свое видение короткометражки можно на их сайте. Прием заявок продлится до 31 апреля.
Попробовать свои силы в создании сценария смогут только совершеннолетние граждане РФ. Хронометраж фильма в жанре драмы, драмеди или остросюжетной драмы не должен превышать десяти минут.
— Сценарий должен быть авторским и написанным на русском языке. Необходимо, чтобы местом действия выступали природные ландшафты средней полосы России. Действие фильма должно происходить в наши дни — летом или осенью. Количество локаций и персонажей не может превышать пяти, — рассказали в самарской киностудии.
Кроме того, сценарий должен быть написан в «американском формате» (форма записи сценария, при которой одна страница сценария равна одной минуте фильма. — Прим. ред.). Итоги конкурса подведут 15 мая.
Победивший сценарий реализует киностудия «Три товарища». Съемки короткометражного фильма пройдут в Самаре или Самарской области уже в этом году.
— Характер участия автора победившего сценария в съемках фильма обсудят непосредственно с победителем, — рассказали организаторы конкурса.
Фильм впоследствии примет участие в фестивальных программах в России и за рубежом.
Киностудия «Три товарища» уже проводила подобный конкурс. Летом 2016 года среди более 170 конкурсных работ был выбран победитель — сценарий южно-сахалинцев Ивана Чанова и Степана Чернецкого. Съемки фильма по нему под руководством московского режиссера Тэмо Эсадзе прошли в Крутых Ключах в прошлом году. Широкому зрителю картину «Представь, что ты машинист» представили 19 июня 2017 года.