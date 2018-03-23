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В американском формате: самарцы смогут снять короткометражку по собственному сценарию
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В американском формате: самарцы смогут снять короткометражку по собственному сценарию 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Самарская киностудия «Три товарища» объявила конкурс на лучший сценарий. Предложить свое видение короткометражки можно на их сайте. Прием заявок продлится до 31 апреля.
Попробовать свои силы в создании сценария смогут только совершеннолетние граждане РФ. Хронометраж фильма в жанре драмы, драмеди или остросюжетной драмы не должен превышать десяти минут.
— Сценарий должен быть авторским и написанным на русском языке. Необходимо, чтобы местом действия выступали природные ландшафты средней полосы России. Действие фильма должно происходить в наши дни — летом или осенью. Количество локаций и персонажей не может превышать пяти, — рассказали в самарской киностудии.
Кроме того, сценарий должен быть написан в «американском формате» (форма записи сценария, при которой одна страница сценария равна одной минуте фильма. — Прим. ред.). Итоги конкурса подведут 15 мая.
Победивший сценарий реализует киностудия «Три товарища». Съемки короткометражного фильма пройдут в Самаре или Самарской области уже в этом году.
— Характер участия автора победившего сценария в съемках фильма обсудят непосредственно с победителем, — рассказали организаторы конкурса.
Фильм впоследствии примет участие в фестивальных программах в России и за рубежом.
Киностудия «Три товарища» уже проводила подобный конкурс. Летом 2016 года среди более 170 конкурсных работ был выбран победитель — сценарий южно-сахалинцев Ивана Чанова и Степана Чернецкого. Съемки фильма по нему под руководством московского режиссера Тэмо Эсадзе прошли в Крутых Ключах в прошлом году. Широкому зрителю картину «Представь, что ты машинист» представили 19 июня 2017 года.
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