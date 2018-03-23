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Пугающий фанатский трейлер фильма «Оно 2»
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Пугающий фанатский трейлер фильма «Оно 2» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Съемки продолжения фильма ужасов «Оно» начнутся только летом, а фанатам книги Стивена Кинга и предстоящей экранизации не терпится уже сейчас увидеть сиквел. Особо одаренные ребята объединились и состряпали впечатляющее и очень страшное видео — как мог бы выглядеть трейлер «Оно: Часть 2».
Двухминутный ролик состоит из нарезок популярных фильмов, таких как «Клоун», «Заклятие», «Сайлент Хилл», «Пленницы». В фейковый «Клуб неудачников» вступили Джейк Джилленхол, Крис Прэтт, Терренс Ховард, Патрик Уилсон, Джозеф Гордон-Левитт, Джон Хидер и Джессика Честейн.
Напомним, что сиквел «Оно» выйдет в прокат 6 сентября 2019 года. Сюжет развернется спустя 27 лет после событий, показанных в первой части.
Из оригинального актерского каста в продолжение вернется Билл Скарсгард (клоун Пеннивайз). А пока режиссер Андреас Мускетти подыскивает актеров на роли выросших детей. Ходили слухи, что Джессика Честейн сыграет взрослую Беверли Марш. Однако информация так и не подтвердилась.
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