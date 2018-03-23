Пугающий фанатский трейлер фильма «Оно 2»

Съемки продолжения фильма ужасов «Оно» начнутся только летом, а фанатам книги Стивена Кинга и предстоящей экранизации не терпится уже сейчас увидеть сиквел. Особо одаренные ребята объединились и состряпали впечатляющее и очень страшное видео — как мог бы выглядеть трейлер «Оно: Часть 2».

Напомним, что сиквел «Оно» выйдет в прокат 6 сентября 2019 года. Сюжет развернется спустя 27 лет после событий, показанных в первой части.