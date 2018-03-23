Ваканда навсегда: «Черная Пантера» стала самым обсуждаемым фильмом за всю историю Twitter 

В микроблогах Twitter зафиксировано более 35 млн обсуждений блокбастера Райана Куглера: это абсолютный рекорд среди кинокартин. Больше всего обсуждают супергеройский блокбастер в США. На второй позиции — Великобритания, третью строчку занял Таиланд. В своих записях пользователи активно используют популярные хэштеги #BlackPanther и #WakandaForever.
К слову, до появления «Черной Пантеры» фильмом-лидером в Twitter была лента «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015) Джей Джей Абрамса — сейчас картина сместилась на второе место. Тройку лидеров замыкает фильм «Звездные войны: Последние джедаи» (2017) Райана Джонсона.