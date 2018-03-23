Ещё
«Импульс»: посмотрите трейлер сериала по мотивам фильма «Телепорт»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Импульс»: посмотрите трейлер сериала по мотивам фильма «Телепорт» 

Мир фантастики 2 часа назад
В Сети появился первый трейлер грядущего фантастического сериала «Импульс», действие которого разворачивается во вселенной картины «Телепорт». Посмотрите его скорее!
Главной героиней шоу станет 16-летняя девушка по имени Генри Коулс, которая открывает в себе способность телепортироваться. Правда, Генри не может разобраться, как работает эта сила, из-за чего девушку охватывает психоз.
Режиссёр и исполнительным продюсером сериала стал Даг Лайман (оригинальный «Телепорт» 2008-го и «Грань будущего»). Десять часовых эпизодов первого сезона выйдут этим летом. Новые подробности о сериале обещают рассказать в ближайшее время.
Оригинальный «Телепорт» рассказывал о подростке Дэвиде Райсе, который тоже открыл способность телепортироваться по всему земному шару. Однако в какой-то момент он узнаёт, что на него и других подобных ему объявлена охота. Картину Дага Лаймана раскритиковала пресса, но за счёт зарубежного проката создатели фильма остались в «плюсе».
Мир фантастики: последние новости
«Летящие сквозь ночь»: посмотрите тизер космического ужастика по рассказу Джорджа Мартина Disney готовит киноадаптацию мультфильма «Леди и бродяга» Ава Дюверней снимет супергеройский эпос для DC про Новых богов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых8
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего76
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение