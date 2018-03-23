Дворец пионеров приглашает на показ фильма «Летят журавли» 26 марта

Показ фильма «Летят журавли» состоится 26 марта в малом зале Московского дворца пионеров. Организаторы приглашают всех желающих посмотреть картину; предварительно нужно позвонить по телефону 8 (495) 536-00-00.

Напомним, что в 1958 легендарный фильм Михаила Калатозова завоевала почетный приз — «Золотую пальмовую ветвь» Международного Каннского фестиваля.

«Фильм с удивительной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Не все смогли достойно выдержать это испытание. В центре киноповести трагическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда», — говорится в аннотации.