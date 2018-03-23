Вениамин Смехов поделился с «Подъемниками» воспоминаниями о Высоцком

НАШЕ Радио продолжает радовать своих слушателей интересными гостями. Сегодня, 23 марта, в утренний эфир к «Подъемникам» пришел актёр театра и кино, режиссёр, сценарист и литератор, Вениамин Смехов

Отдельное внимание великий артист уделил воспоминаниям о Владимире Высоцком, рассказав «Подъёмникам» небольшую историю из жизни, ярко передающую образ культового певца и поэта:

«Высоцкий в театре был для меня очень важен, первые лет 6 существования «Таганки», мы были очень близки и практически не расставались. Когда Володя прилетел со съемок фильма «Вертикаль», мы собрались у Золотухина, и там Володя спел в первый раз «Песню о вещей Кассандре». И то, как он спел, и то, какая это тема, и тот факт, что это тот Володя, с которым мы сидим рядом в гримерке, поразили меня — оказалось, что он так углублен в историю культуры и литературы», — сообщил Вениамин Смехов.

Также актер рассказал, что 28 марта в магазине «Москва» на Тверской состоится презентация его последней книги «Здравствуй, однако». Издание представляет собой выжимки из переписки с Золотухиным и Высоцким, когда те находились на съемках «Хозяин Тайги». Больше подробностей о визите великого актёра можно найти на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.

Напомним, 2018 год в России объявлен Годом театра. Знаменитые гости, свежие новости и интересные подробности в эфире НАШЕго Радио — следите за обновлениями!