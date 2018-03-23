Новый фильм «Хищник» выйдет в формате 3D 

Один из сценаристов проекта Фред Деккер опубликовал в Facebook сообщение, в котором коротко рассказал о процессе производства картины. В комментариях к записи Деккер ответил на вопрос одного из фанатов: фильм будет конвертирован в формат 3D.
По сюжету нового фильма бывший морской пехотинец КМП США Куинн Маккенна (Бойлд Холбрук) обнаруживает на планете расу хищников, но никто не верит бывшему военному. Постановщиком новой картины является Шейн Блэк («Смертельное оружие», «Последний бойскаут»), сыгравший в оригинальной ленте «Хищник» 1987 года с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.
Премьера фильма «Хищник» запланирована на 13 сентября 2018 года.