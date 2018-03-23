Ещё
Ремейк российского фильма «Горько!» выйдет в прокат в Латинской Америке 29 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ремейк российского фильма «Горько!» выйдет в прокат в Латинской Америке 29 марта 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Первая официальная адаптация за рубежом российского фильма «Горько!» — картина «Пока свадьба не разлучит нас» — выйдет в прокат в Латинской Америке 29 марта. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе кинокомпании «Базелевс» Тимура Бекмамбетова, участвовавшей в создании российской ленты.
"Минувшей ночью в Мексике состоялась премьера латиноамериканского ремейка «Горько!», — отметили в пресс-службе. — Локальная версия носит название «Пока свадьба не разлучит нас». Картина выйдет в широкий прокат в Латинской Америке 29 марта 2018".
Сюжет мексиканской версии «Горько!» повторяет оригинальный фильм и повествует о молодой паре, которая готовит две свадьбы. Режиссером адаптации стал Сантьяго Лимон, участник кинофестивалей в Лас-Вегасе и Чикаго. В пресс-службе напомнили, что договоренность о создании ремейка была достигнута в 2016 году.
Свадебная комедия Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более $25 млн и привела в кинотеатры четыре миллиона зрителей. «Горько!» — это фильм про столкновение внешнего и внутреннего, гламура и традиций, про конфликт поколений и ценность семьи, — привели в компании слова Тимура Бекмамбетова. — Мы узнаем в фильме характеры и ситуации из нашей реальной жизни. Но что важнее — этот эффект универсален: мы наблюдали его не только в России, но и на показах в Риге, Киеве, Казахстане и даже в Нью-Йорке".
ТАСС: последние новости
Декорации к съемкам фильма "Сердце Пармы" станут туристическим объектом Пермского края Константин Хабенский и Ольга Сутулова завоевали премию Ассоциации продюсеров кино и ТВ Епископ Тихон: Церковь в диалоге о современной культуре не будет идти по пути запретов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых8
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего76
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение