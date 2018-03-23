Ремейк российского фильма «Горько!» выйдет в прокат в Латинской Америке 29 марта

МОСКВА, 23 марта. / ТАСС /. Первая официальная адаптация за рубежом российского фильма «Горько!» — картина «Пока свадьба не разлучит нас» — выйдет в прокат в Латинской Америке 29 марта. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе кинокомпании «Базелевс» Тимура Бекмамбетова, участвовавшей в создании российской ленты.

"Минувшей ночью в Мексике состоялась премьера латиноамериканского ремейка «Горько!», — отметили в пресс-службе. — Локальная версия носит название «Пока свадьба не разлучит нас». Картина выйдет в широкий прокат в Латинской Америке 29 марта 2018".

Сюжет мексиканской версии «Горько!» повторяет оригинальный фильм и повествует о молодой паре, которая готовит две свадьбы. Режиссером адаптации стал Сантьяго Лимон, участник кинофестивалей в Лас-Вегасе и Чикаго. В пресс-службе напомнили, что договоренность о создании ремейка была достигнута в 2016 году.