В Волгограде состоится Российско-итальянский кинофестиваль

IV Российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино пройдет в Волгограде с 6 по 15 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, зрителей ждут премьерные показы лучших итальянских фильмов, среди которых кассовые комедии, романтические мелодрамы, классические короткометражные работы, в том числе — лауреаты крупнейших мировых кинопремий. В программе кинопоказа — комедии «Закону тут не место, „Большая афера в маленьком городе“, „Из Неаполя с любовью“, трагикомедия „О мой Бог“!, мелодрама „7 минут“, „Неделимые“, романтическое роуд-муви „В дорогу с Тарантеллой“, Зрители также увидят альманах „Маленькое кино“, снятый студентами Римского экспериментального центра кинематографии, и сборник шорт-комедий и мелодрам этого года — „Вчера, сегодня, завтра“. Отметим, все фильмы будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.