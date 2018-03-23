Ещё
В Волгограде состоится Российско-итальянский кинофестиваль
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгограде состоится Российско-итальянский кинофестиваль 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
IV Российско-итальянский кинофестиваль художественного, документального и короткометражного кино пройдет в Волгограде с 6 по 15 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры, зрителей ждут премьерные показы лучших итальянских фильмов, среди которых кассовые комедии, романтические мелодрамы, классические короткометражные работы, в том числе — лауреаты крупнейших мировых кинопремий. В программе кинопоказа — комедии «Закону тут не место, „Большая афера в маленьком городе“, „Из Неаполя с любовью“, трагикомедия „О мой Бог“!, мелодрама „7 минут“, „Неделимые“, романтическое роуд-муви „В дорогу с Тарантеллой“, Зрители также увидят альманах „Маленькое кино“, снятый студентами Римского экспериментального центра кинематографии, и сборник шорт-комедий и мелодрам этого года — „Вчера, сегодня, завтра“. Отметим, все фильмы будут демонстрироваться на итальянском языке с русскими субтитрами.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде дрон с высоты снял реконструкцию «шайбы» речпорта В Суровикино продолжают искать тело утонувшего школьника Волгоградцы смогут купить билеты в театр со скидкой до 90%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых8
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего76
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»25
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение