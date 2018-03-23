Dead Space: живое и мёртвое в кино

Фильмы для тех, кто соскучился по «мёртвому космосу».

Столкновение с иной формой жизни, взаимодействие с ней, и непредсказуемые последствия — все эти темы нашли свое отражение в кино. Фильмы в этой подборке, так или иначе, похожи сюжетом, атмосферой или образами на Dead Space, которой в этом году исполняется уже десять лет.

Лента Пола Андерсона вышла на экраны в 1997 году. «Горизонт событий» — первый в мире корабль, сумевший преодолеть скорость света с помощью перемещения сквозь порталы. Вот только однажды во время телепортации он пропадает. Когда он появляется на орбите Нептуна, на Земле принимают сигнал бедствия и высылают астронавтов, чтобы разобраться, что же там произошло. Поначалу «Горизонт» кажется просто огромной ледяной могилой, но, как и принято в таких картинах, всё совсем не так.

Уникальный визуальный стиль, дизайн декораций, в сочетании с операторской работой и постановкой света, делают картину пугающе атмосферной. И всё это отлично работает на довольно простой сценарий, не перекрывая его и не мешая восприятию. Фильмом невозможно не залюбоваться: симметрия кадра, объём и масштаб декораций, удивительная и выразительная картинка. Не портит впечатление даже слегка устаревшая графика — на фоне такого великолепия она вполне прилично смотрится.

Сюжет набирает обороты, ритм выдержан, а тягучая атмосфера пустого корабля, ставшего могилой для его экипажа, по-настоящему пугает. При этом, путешествие по «Горизонту событий» не выглядит затянутым, история и визуальные образы сплетаются и дополняют друг друга.

Не совсем «космический» фильм в подборке, но обойти его вниманием — значит упустить одно из самых близких по духу произведений. Фильм Джона Карпентера вышедший в 1982 году снят по повести Джона В. Кэмпбелла-младшего «Кто идет?». Американцы, на арктической станции видят вертолет преследующий собаку. Когда машина приземляется, происходит перестрелка, и один из прибывших умирает от собственной гранаты, а другого убивают на месте. Выясняется, что экипаж вертолета это норвежские полярники с другой станции. Сама станция разгромлена, вторая часть норвежской группы мертва. Пытаясь выяснить причину внезапного помешательства и смерти коллег, герои забирают записи и останки на свою базу, а спасенную собаку помещают на псарню. После этого американская станция погружается в настоящий кошмар.

Основной конфликт, как и в Dead Space, в метаморфозах и безумии, которое приносит с собой нечто из космоса. Как доверять спутникам, если не знаешь где правда, и даже не можешь понять в норме ли ты сам. Холодные пейзажи Антарктики подходят для этого не хуже борта «Ишимуры», бежать, по сути некуда, связь не работает, а вертолет норвежцев взорван. Панический ужас, холод, обреченность, завывание ветра, всё это оставляет яркое и неизгладимое впечатление. Темой, атмосферой, сюжетом картина напоминает «Цвет из иных миров» и «Хребты безумия» Говарда Филлипса Лавкрафта, но также в ней есть параллели с миром и историей Dead Space.

Славное время, когда Ридли Скотт снимал ленты, меняющие кинематограф. Если вы по какой-то причине всё еще не видели первый фильм из вселенной «Чужих», срочно наверстывайте, без этого фильма, возможно, космос и инопланетные формы жизни, выглядели бы в кино совсем иначе. Грузовой корабль «Ностромо» ловит сигнал о помощи. Члены команды принимают решение изменить курс и помочь, попавшим в беду. Сигнал приводит их на планету, где разбился инопланетный корабль. Его пилот мертв, а груз, который перевозил корабль — это яйца лицехвата. Одна из таких тварей нападает на Кейна — офицера безопасности. Его относят на корабль, что оказывается непростительной ошибкой для всего экипажа.

Уникальный визуальный стиль, яркие образы и простая и интересная история, сделали фильм культовым, породив целую вселенную, по которой выходили и игры, и фильмы, и книги. Переплюнуть оригинал не удалось никому, «Чужой» появившийся на экранах кинотеатров в 1979 году, все еще одна из самых сильных лент о космосе и встрече с иными формами жизни. Разумеется, есть «Прометей» и «Чужой: Завет», они слабее, но там также есть мотивы, встречающиеся и в Dead Space: оставленный космический корабль, инопланетное нечто, смерть и безумие.

Восемь астронавтов «Икара II» «верхом» на бомбе, движутся к умирающему солнцу. Они надеются запустить солнце снова. Если дело не выгорит — Земле конец, солнце погаснет, а следом за ним, погибнет и все живое на планете. Экспедиция идет по плану, до тех пор, пока экипаж не принимает сигнал бедствия с «Икара I» — первой экспедиционной группы, пропавшей семь лет назад. «Икар II» принимает решение изменить курс, ведь на первом корабле есть еще одна бомба, а значит, это удвоит шансы закончить миссию удачно. Фильм Дэнни Бойла , появившийся на экранах в 2007 году, в отличие от того же «Живого», гораздо тоньше и изящнее показывает отношение астронавтов к Земле, Солнцу, к своей миссии. А зарисовки быта на станции, еще больше раскрывают героев. И их поступки и мотивация не выглядят глупыми или неоправданными. Здесь отличная работа со звуком и грамотный саундтрек, акцентирующий внимание на нужных деталях. А вот у режиссера довольно необычный подход к нагнетанию саспенса. В ленте можно встретить монтажные вклейки с фотографиями членов экипажа. Они появляются на доли секунд, и скорее удивляют, нежели пугают.

Градус безумия в фильме нарастает постепенно. Несмотря на метаморфозы, происходящие с героями, станциями, и собственно солнцем, все события выглядят естественно и не фальшиво. Пусть ответы на все вопросы фильм и не даст, но оставит пространство для того чтобы додумать и связать события, произошедшие на «Икарах», воедино.

Экранизация одноименной игры вышла еще в 2005 году, и получилась слабой. Хотя в касте значились Карл Урбан , Розамунд Пайк и Дуэйн Джонсон , но слабые диалоги, скучные экшен-сцены и графика, заставили зрителей зевать, и успеха фильму не принесли. Сюжет судить глупо, он и в играх серии не блистал оригинальностью и глубиной, всё-таки популярность Doom базируется на геймплее, а не на драматической составляющей. По сюжету научная станция на Марсе посылает сигнал бедствия, а когда на место прибывают военные, то обнаруживают, что там есть выжившие, но это не только ученые, работавшие на станции.

Сцены ленты разнообразием не блещут, полфильма герои в темноте бродят по пустынным комнатам, переговариваясь по рации и отпуская банальные комментарии в духе: «Что за черт?». Светлое пятно фильма — сцена, снятая от первого лица, она и поставлена хорошо, и выбивается из общей массы бесполезных эпизодов бодростью и динамикой. Фильм не понравился критикам, но зрители его любят — за отсылки и брутальных героев. Пусть мутировавшие обитатели станции и выглядят слабовато, и пугать фильм не умеет, он неплох.

Прошлогодняя лента Даниэля Эспинозы, повествует об экипаже МКС, получившем образцы с Марса. Среди образцов есть живой организм, постепенно просыпающийся от многолетнего сна. Завязка выглядит интригующей, но сам фильм не вытягивает, ни звездный актерский состав в лице Джейка Джилленхола и Райана Рейнольдса , ни атмосферная музыка. Даже проникновенные диалоги о любви к Земле и жизни звучат неловко и наигранно. Нет, фильм выглядит неплохо, красивая картинка, добротный монтаж, но сценарий плох настолько, что весь фильм ловишь себя на мысли, что болеешь за новую форму жизни. Потому что человечество в лице астронавтов, выглядит как скот идущий на убой. Они совершают ошибку за ошибкой, соревнуясь в глупости и способности впадать в панику. Ну разве эти люди должны изучать космос?

По фантастическому роману Станислава Лема снимали не только фильмы, а даже балет ставили. Идея, что целый океан, планета, может иметь разум, чувства, некое желание изучить и понять «пришельцев», действительно захватывает. Какой из фильмов смотреть — решайте сами. «Солярис» Тарковского уникален и визуальным стилем, и подачей, там столько важных деталей, что перечислять их бесполезно — что-то да забудешь. Но его медитативность, неспешность, может понравиться не всем. Тогда смело смотрите версию Содерберга, она чуть «живее», развитие событий стремительней, а фабула та же. Безумие, медленно пожирающее обитателей станции, страшнее, чем любые телесные изменения, в обеих версиях и 1972 и 2002 года одиночество и смерть ощущаются почти физически.

Австралийский фильм Шонна Эбберсона, появившийся в 2015 году, хоть и выглядит приятно, но переполнен штампами. Диалоги настолько банальны, что можно сыграть в игру «угадай следующую фразу, которую скажет герой», персонажи, к слову, тоже дальше «вот тот парень спасет этого» не развиваются. При этом, в первой трети фильма, на зрителя вываливают всю экспозицию в диалоге, изредка перебиваясь сюжетными вставками, призванными проиллюстрировать слова героев. Получается плохо. Борясь со сном и продираясь сквозь тонну бесполезной информации, сложно и сопереживать героям, и вникать в сюжетные тонкости. А жаль, идея с телепортацией, посредством превращения материи в информацию, чем-то напоминает рассказ Стивена Кинга «Долгий Джонт», и, честное слово, лучше бы фильм был о перемещении в пространстве.

Появления мутировавших (думаю, что в свете того, что на станции произошла биологическая катастрофа, это не является спойлером), ждешь с нетерпением, в надежде, что они хоть как-то разнообразят и активизируют действие в фильме. Даже их появление, не возвращает фильм к жизни, вместо эффектных боев или динамичных погонь, зрителя «одаривают» очередной порцией высокопарной болтовни.

Британская научно-фантастическая лента 2013 года рассказывает о научной базе на Марсе. Когда до окончания экспедиции остаётся чуть меньше суток, один из исследователей отправляется собрать образцы некого живого организма, найденного им втайне от коллег. Но, провалившись в яму, он погибает, разбившись насмерть. А спустя некоторое время возвращается на базу, уже совсем другим. Фильм Рори Робинсона оригинальным не назовешь, но смотреть его интересно. Ядовитые шуточки и довольно сложные отношения дают неплохое представление о жизни исследовательской базы и ее обитателей, а прекрасные пейзажи Марса очень атмосферны. Некроморфы в фильме совершенно точно лишние, происхождение жизни на Марсе никак не раскрывают, а экшен сцены похожи на кошмар эпилептика: свет мигает, герои неуклюже толкаются и мычат. Фильм необязательный, средний, но неплохой. Есть в нем что-то притягательное: песчаные бури, одинокая база на пустынной планете, и странные, безумные существа, которые, кажется, навсегда тут не останутся.

Фильм Джона Карпентера хоть и не удостоен высоких оценок, снят неплохо и интересен стилистикой, ритмом и забойным саундтреком. Он вышел на экраны в 2001 году. По сюжету отряд полицейских прибывает в шахтерский городок, чтобы забрать заключенного. Город на первый взгляд пуст, на улицах никого. Но в домах полицейские обнаруживают последствия настоящей бойни: повсюду кровь, трупы подвешенные вверх ногами, обезглавленные, истерзанные. Есть и выжившие, некоторые словно помешались, они наносят себе увечья, ведут себя агрессивно, словно прибывают в трансе. Другие вполне в себе, но говорить о том, что произошло в городе, отказываются. Хоррором ленту не назовешь, это всё же боевик, но поставлен он здорово, экшен с огоньком, музыка подходящая, персонажи не раздражают, они хоть и простые, но обаятельные.

Лента «Крикуны» поставленная по повести Филипа К. Дика «Вторая модель» очень необычный и интересный взгляд на проблемы освоения новых планет, войн из-за ресурсов, взаимоотношений робота и человека. Если проводить параллели, фильм схож не только с Dead Space, но и с NieR: Automata. Сириус б6, некогда процветающая планета, на которой добывались смертельно опасные ресурсы, сейчас представляет собой холодную пустыню. Воюющие стороны давно укрылись в бункерах, на поверхности опасно — там обитают крикуны. Это маленькие роботы, отправленные на планету, чтобы убивать всё живое и перерабатывать на подземной базе.

Уникальность этих миниатюрных машин в том, что они способны создавать сами себя, а еще обучаться и, как следствие, эволюционировать. Когда полковнику Хендриксону поступает предложение о перемирии, он, в компании рядового Джефферсона, отправляется на поверхность. Вскоре они узнают, что в командном штабе противника случилось что-то страшное после того, как в штаб впустили маленького мальчика взявшегося из ниоткуда.

Несмотря на то, что дальнейшее развитие событий довольно легко предсказать, фильм умеет удивлять и пугать. У него есть свой, уникальный стиль и спустя много лет (фильм вышел в 1995 году), он не выглядит устаревшим или наивным. Изменения, произошедшие с героями, гораздо страшнее некроморфов, и касаются не только физического, но и морального облика. Может он, на первый взгляд, и не очень близок к Dead Space, но его атмосфера, удушливый страх и одиночество покинутой планеты, однозначно запомнится.

По вселенной Dead Space вышло два анимационных фильма, один является приквелом к первой игре, а второй связывает события между первой и второй частью Dead Space. Первый мультфильм Dead Space: Downfall вышел спустя неделю после релиза игры, в 2008 году. Приятная анимация и стилистика, хорошая озвучка, но мультфильму не хватает выразительности. Лента не передает атмосферу ужаса, а просто фиксирует события, которые привели к трагедии на «Ишимуре». Тем не менее, за счет красивого финала, подводящего к началу игры, Downfall запоминается, и может быть интересен те только как часть вселенной, но и как самостоятельное произведение.

Спустя три года, в 2011, появилась вторая анимационная лента Dead Space: Aftermath. Она состоит из «воспоминаний» нарисованных отлично, и «настоящего» выполненного с помощью убогой графики. Причем фильм начинается именно с нее, и, если не знать, что дальше лента выглядит гораздо интереснее, то можно с легкостью отказаться от просмотра спустя минуту после заставки, настолько ужасно выглядит анимация «настоящего». Лента необязательная, атмосферу держит плохо, а сюжетно просто «вводит в курс дела».