«Лето» Виктора Цоя

Также мы погрузимся в национальную культуру Шотландии и расскажем о волынке, которая, кстати, популярна и в России. И обязательно порадуем вас новостями из звездного мира. Не пропустите — будет интересно!

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