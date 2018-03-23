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«Лето» Виктора Цоя
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«Лето» Виктора Цоя 

Мир24 1 час назад
Музыкант Борис Гребенщиков не оценил сценарий к фильму про Виктора Цоя «Лето», автором которого является Кирилл Серебренников. Музыкант пояснил, что картина сильно искажает действительность. Какие неточности были допущены? И вообще кому выгодно искажать факты о жизни знаменитых людей? Расскажем в программе «Культ//Туризм» 25 марта в 8:20 на телеканале «МИР».
Также мы погрузимся в национальную культуру Шотландии и расскажем о волынке, которая, кстати, популярна и в России. И обязательно порадуем вас новостями из звездного мира. Не пропустите — будет интересно!
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