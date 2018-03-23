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«Тесты для настоящих мужчин»
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«Тесты для настоящих мужчин» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма
Год: 1998
Страна: Россия
Режиссер: Андрей Разенков
Сценарий: Валентин Черных
Оператор: Мария Соловьева
Кто снимался в фильме «Тесты для настоящих мужчин»: Эльвира Болгова, Алексей Серебряков, Анна Каменкова, Николай Ерёменко мл., Виталий Соломин, Игорь Ветров, Никита Высоцкий, Зоя Зелинская Сюжет фильма «Тесты для настоящих мужчин» Случайное знакомство в автобусе перерастает для Алексея и Эльвиры в отношения, но постоянное присутствие матери Эли, психолога Анны, весьма осложняет дело. В молодости муж не сумел ее защитить от нападения хулиганов. И теперь Анна не хочет, чтобы с рядом дочерью оказался трус и слабак. Поэтому друг дочери — шаг за шагом — проходит полный цикл тестирования с попаданием в экстремальные и опасные для жизни ситуации… Однако, не только Анна преследует свою цель, но и сам Алексей. Интересные факты о фильме «Тесты для настоящих мужчин»:
Продюсер картины, Елена Яцура — одна из пионеров внедрения продакт-плейсмент — скрытой рекламы товаров — в отечественном кино. В экономически сложные 1990-е годы это помогало снимать фильмы. Так бюджету «Тестов для настоящих мужчин» помогла торговая марка Mentos. Для Эльвиры Болговой эта роль стала дебютным полнометражным фильмом. До этого она появилась лишь в одной короткометражке. Дебютным был фильм и для режиссера Андрея Разенкова. В 1999 году картина получила премию «Кинотавр» как лучший дебют. Героиню Эльвиры Болговой так и зовут — Эльвира Болгова, а Анны Каменковой — Анна, без упоминания фамилии. Фамилию Алексея Серебрякова частично изменили — его героя зовут Алексей Серебров. У остальных героев фильма есть только имена, и то — не у всех.
Трейлер фильма «Тесты для настоящих мужчин»: https://www.youtube.com/watch?v=h_P3bnNCvc0
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