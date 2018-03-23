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Крис Эванс прощается с Капитаном Америкой
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Крис Эванс прощается с Капитаном Америкой 

Клео.Ру 57 минут назад
Фото: Клео.Ру
Киновселенная Marvel недолго будет включать в себя Стива Роджерса, Капитана Америку. Крис Эванс (Chris Evans) подтвердил, что он больше не будет играть эту роль. И его последнее появление в образе полюбившегося многим супергероя ожидается в четвертом фильме про Мстителей, который выйдет в 2019 году.
Публикация от Chris Evans (@teamcevans)
11 Мар 2018 в 11:21 PDT  Как сообщает издание The New York Times, Эванс покинет франшизу после того, как позднее в этом году будут пересняты некоторые сцены. «Лучше сойти с поезда раньше, чем они столкнут тебя с него», — сообщил Эванс.
Это не первый раз, когда возникают слухи о том, что Эванс намерен оставить роль Капитана Америки. В интервью со съемочной площадки выходящего вскоре фильма «Мстители: Война бесконечности» было много разговоров о том, что некоторые актеры из оригинального состава не будут больше сниматься в этих ролях и что это может быть последний раз, когда они собираются вместе.
Согласно комиксам, Стив Роджерс всего лишь один из Капитанов, некоторые из его комиксовых замен уже имеются и в кинематографической вселенной. Речь идет о Зимнем Солдате и Соколе. Фанаты давно уже распространяют слухи, что Роджерс может умереть в «Войне бесконечности» или следующем фильме, чтобы передать щит Капитана своему последователю.
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