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«Лекарство против страха»: премьера сериала на телеканале «МИР»
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«Лекарство против страха»: премьера сериала на телеканале «МИР» 

Мир24 50 минут назад
Фото: Мир24
С 26 марта на телеканале «МИР» стартует многосерийный фильм «Лекарство против страха» о жизни подполковника медицинской службы Андрея Ковалева. Во время службы он потерял ближайшего друга и сам оказался контужен, из-за чего теперь он уже не может делать операции, как прежде.
Это событие становится его личной трагедией, ведь работе он отдавал все. Теепрь главному предстоит бороться с собственным недугом, встретить любовь и провести личное расследование убийства друга, связанное с новейшей медицинской разработкой — «Лекарством против страха», которое превращает людей после единичного приема в безжалостных убийц…
Смотрите сериал «Лекарство против страха» с понедельника по четверг в 19.20 на телеканале «МИР».
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