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Каннский фестиваль ввел запрет на селфи
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Каннский фестиваль ввел запрет на селфи 

BFM.RU 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Организаторы Каннского кинофестиваля запретили делать селфи на красной дорожке. Об этом пишет Variety. Решено также отменить утренние пресс-показы фильмов перед их вечерними премьерами для того, чтобы критики и журналисты увидели ленты одновременно с гостями фестиваля. Пресс-показы картин, мировая премьера которых запланирована на 22:00, будут проходить утром следующего дня. На дневных показах все останется без изменений, на них будут присутствовать профессионалы, СМИ и другие гости. Официальная программа Каннского фестиваля будет объявлена 12 апреля.
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