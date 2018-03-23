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Каннский фестиваль запретил селфи
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Каннский фестиваль запретил селфи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Организаторы Каннского кинофестиваля запретили селфи на красной дорожке, сообщает Variety.
Кроме того, отменены утренние пресс-показы фильмов перед их вечерними премьерами. Таким образом, критики и журналисты увидят ленты в то же время, что и гости.
Пресс-показы для фильмов, мировая премьера которых запланирована на 22:00, будут проходить утром следующего дня. На дневных показах по-прежнему будут присутствовать и профессионалы, и пресса, и другие гости.
Официальная программа фестиваля будет объявлена 12 апреля.
Ранее сообщалось, что на «Кинотавре» появится новый конкурс.
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