11 фильмов с духом путешествий

Старые улочки, национальная музыка и богатство красок — то, что нужно, чтобы найти вдохновение и запланировать летний отпуск. Специально для тебя я собрала 11 ярких фильмов, которые помогут тебе утолить жажду приключений и порадовать глаз видами разных стран.

1. Великая красота, 2013

Стиль Паоло Соррентино немного напоминает манеру Феллини рассматривать Рим с разных сторон жизни. Архитектурные изыски как из путеводителей, вечеринки в стиле Большого Гетсби, яркие костюмы и жаркое лето. Фильм получил Оскар, Золотой глобус и BAFTA, и на данный момент это самая титулованная картина с духом Италии.

2. Джинсы-талисман, 2005

Четыре лучшие подруги, выросшие вместе, разъезжаются и проводят первое лето порознь. Перед прощанием они случайно находят необычные джинсы, которые идеально подходят каждой из них, несмотря на разные фигуры. Эти джинсы становятся талисманом, который они должны передавать друг другу каждую неделю с запиской о том, что произошло хорошего за 7 дней жизни в разных странах.

3. Трудности перевода, 2003

Боб — измученный актер, в жизни которого не происходит ничего экстраординарного. Шарлотта — красотка, скучающая от отсутствия внимания своего мужа. Они встречаются в неприметном отеле в Токио, страдая от бессонницы и испытывая культурный шок от жизни в Азии.

4. Большой всплеск, 2015

Фильм от создателя «Зови меня своим именем» наполнен уютной солнечной атмосферой. Тильда Суинтон в роли рок-звезды в отпуске успешно наполняет картину драмой. А еще есть и райский уголок где-то недалеко от Италии, и темные страсти, и ревность, и голод.

5. Перед полуночью, 2013

Этот фильм завершает цикл работ о романтической встрече двух незнакомцев в поезде, которые решили провести ночь в Вене. Спустя девять лет после событий «Перед закатом» у них уже двое детей, но они теряют контакт, и их отношения словно переживают осень. В поездке в Грецию к своим друзьям Джесси и Селин пытаются вновь обрести глубокую связь.

6. Магия лунного света, 2014

Классический фильм Вуди Аллена с Эммой Стоун Колином Ферт в главных ролях. Атмосфера Франции 1920-х годов, фокусы и магия, разговоры с добрыми духами, зеленые газоны и проливной дождь, который растворяет все преграды между людьми.

7. Турист, 2010

Критики отнеслись к этому фильму беспощадно, посчитав, что этот триллер недостаточно держит зрителей в напряжении. Еще бы — в кадре Анджелина Джоли Джонни Депп и восхитительные улицы и каналы Венеции и Парижа. Места съемок — ключевые точки путеводителя по Европе, а винтажные платья героини Анджелины — мечта любой модницы.

8. Письма к Джульетте, 2010

Молодая Аманда Сейфридж отправляется в Верону в медовый месяц, но ее новоиспеченный муж не может на нее найти время, потому что занимается открытием нового ресторана. Случайно девушка присоединяется к волонтерам, отвечающим на письма, которые туристы отправляют Джульетте. Один неосторожный совет — и ей приходится отправиться в путешествие по стране, чтобы помочь спасти чужую любовь.

9. Под солнцем Тосканы, 2003

Эта история, отчасти напоминающая жизнь Элизабет Гилберт : писательница в депрессии, поддается уговорам друзей и едет в отпуск в Италию. Спустя несколько счастливых недель она осознает, что не готова вернуться домой, и ищет любовь в солнечной Тоскане.

10. Ромовый дневник, 2011

Сюжет о вымышленном гонзо-журналисте Поле Кэмпе, который устал от жизни в Нью-Йорке и решил работать репортером в Пуэрто Рико. Курортная размеренная жизнь сменяется пьяными выходками, расслабленный темп жизни — серьезными финансовыми сделками. Карибский залив, Джонни Депп и Эмбер Херд — идеальный выбор для вечера с коктейлями.

11. Дневник его жены, 2000