«Дрис ван Нотен»

Жанр: документальный

Страна: Германия, Бельгия

Год: 2017

Режиссёр: Райнер Хольцмер

Сценарист: Райнер Хольцмер

Продюсер: Райнер Хольцмер

Кто снимался в фильме «Дрис ван Нотен»: Дрис Ван Нотен, Айрис Апфель, Памела Гольбен, Герт Брюло

Премьера (Россия): 1 марта 2018 Сюжет фильма «Дрис ван Нотен» Дрис ван Нотен — бельгийский дизайнер, которому на протяжении 25 лет удается оставаться независимой фигурой мира моды. Закончив обучение на отделении Мод в Королевской Академии Изящных Искусств Антверпена, он всегда творил и создавал то, чего хотела душа и то, что нравилось в первую очередь ему самому. Его неповторимый стиль и индивидуальность позволили кутюрье создать собственный бренд, который сумел завоевать мировую известность и признание. Картина покажет не только творческий процесс создания коллекций, начиная от задумки, выбора ткани и силуэта одежды, но и личную жизнь героя, в которую он долгие годы никого не пускал. Интересные факты о фильме «Дрис ван Нотен»:

Райнер Хольцмер познакомился с Дрисом ван Нотеном на съемке журнала Vogue. Уже тогда режиссер захотел снять о герое фильм, но понадобилось несколько лет, чтобы убедить дизайнера впустить создателей картины в свою творческую студию и личную жизнь. Для режиссера лента стала дебютом в полнометражном документальном кино. Картина была представлена на Международном фестивале документального кино DOCVILLE в Бельгии.

Трейлер фильма «Дрис ван Нотен»: https://www.youtube.com/watch?v=ZO9EkbZ0fAE Кадры из фильма «Дрис ван Нотен»:

Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»

Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»

Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»

Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»

Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»