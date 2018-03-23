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«Дрис ван Нотен»
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«Дрис ван Нотен» 

Teleprogramma.pro 25 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: документальный
Страна: Германия, Бельгия
Год: 2017
Режиссёр: Райнер Хольцмер
Сценарист: Райнер Хольцмер
Продюсер: Райнер Хольцмер
Кто снимался в фильме «Дрис ван Нотен»: Дрис Ван Нотен, Айрис Апфель, Памела Гольбен, Герт Брюло
Премьера (Россия): 1 марта 2018 Сюжет фильма «Дрис ван Нотен» Дрис ван Нотен — бельгийский дизайнер, которому на протяжении 25 лет удается оставаться независимой фигурой мира моды. Закончив обучение на отделении Мод в Королевской Академии Изящных Искусств Антверпена, он всегда творил и создавал то, чего хотела душа и то, что нравилось в первую очередь ему самому. Его неповторимый стиль и индивидуальность позволили кутюрье создать собственный бренд, который сумел завоевать мировую известность и признание. Картина покажет не только творческий процесс создания коллекций, начиная от задумки, выбора ткани и силуэта одежды, но и личную жизнь героя, в которую он долгие годы никого не пускал. Интересные факты о фильме «Дрис ван Нотен»:
Райнер Хольцмер познакомился с Дрисом ван Нотеном на съемке журнала Vogue. Уже тогда режиссер захотел снять о герое фильм, но понадобилось несколько лет, чтобы убедить дизайнера впустить создателей картины в свою творческую студию и личную жизнь. Для режиссера лента стала дебютом в полнометражном документальном кино. Картина была представлена на Международном фестивале документального кино DOCVILLE в Бельгии.
Трейлер фильма «Дрис ван Нотен»: https://www.youtube.com/watch?v=ZO9EkbZ0fAE Кадры из фильма «Дрис ван Нотен»:
Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»
Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»
Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»
Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»
Кадр из фильма «Дрис ван Нотен»
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