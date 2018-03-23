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Капитан Америка покидает «Мстителей»
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Капитан Америка покидает «Мстителей» 

Рамблер 1 час назад
Актер Крис Эванс собирается покинуть киновселенную Marvel.
Его герой, Капитан Америка, вероятно исчезнет после четвертого фильма франшизы, который выйдет в мае 2019 года. Актер не намерен возвращаться в проект. Он объяснил, что хочет йти раньше, чем об этом его попросят продюсеры франшизы.
Эванс впервые появился в роли Капитана Америки в 2012 году и быстро стал одним из самых популярных героев проекта. Кроме того, он известен своими ролями в комедиях "Недетское кино" и "Высший балл", а также в триллере "Сотовый".
Напоминаем, что премьера фильма "Мстители: Война бесконечности" назначена на 3 мая 2018 года.
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