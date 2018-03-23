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Никто и не подозревал, что они будут знаменитыми: 10 первых фильмов известных актеров
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Никто и не подозревал, что они будут знаменитыми: 10 первых фильмов известных актеров 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Когда-то они были начинающими, и никто не мог ручаться, что у них все получится. А сегодня любой режиссер был бы рад работать с ними. Джереми Реннер, «Большое путешествие»
Том Харди, «Звездный путь: Возмездие»
Джессика Честейн, «Пираты семи морей: Черная борода»
Джим Керри, «Однажды укушенный»
Анджелина Джоли, «Киборг 2: Стеклянная тень»
Дэниэл Крэйг, «Сила личности»
Робин Райт, «Принцесса-невеста»
Крис Пратт, «Экстремальная команда»
Сара Джессика Паркер, «Неудачники»
Бен Аффлек, «ABC Специально после школы»
Юэн МакГрегор, «Губная помада на твоем воротничке»
Николь Кидман, «Бандиты на велосипедах»
Брюс Уиллис, «Детективное агентство „Лунный свет“»
Шарлиз Терон, «Два дня в долине»
Вуди Харрельсон, «Чирс»
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