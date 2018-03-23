На участие в киноконкурсе на приз мэра подали заявки более 20 режиссеров

Более 20 заявок поступило от режиссеров на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве». В пятницу, 23 марта, об этом рассказала генеральный директор сети «Московское кино» Светлана Максимченко на стенде газеты «Вечерняя Москва» , который работает в рамках Московского культурного форума.

В этом году конкурс на приз мэра Москвы проводится во второй раз. Общий призовой фонд составляет 100 миллионов рублей. В прошлом году по решению жюри победителем стал фильм режиссёра Анны Меликян «Про любовь».

-В этом году на конкурс поступило более 20 заявок, в числе которых крупные проекты: это фильмы «Притяжение» Фёдора Бондарчука и «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян, — сказала Максимченко. — Мы не гонимся за количеством заявок, а хотим чтобы победили фильмы, в которых отражен яркий образ Москвы, где столица — главный герой.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 30 апреля. Претендентов на приз определит экспертное жюри. Свое мнение смогут высказать и горожане -в ходе голосования на портале «Активный гражданин».

— Вручать приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» будем в конце августа во время проведения акции «Ночь кино», — уточнила Светлана Максимченко.

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