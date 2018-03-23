Ещё
На участие в киноконкурсе на приз мэра подали заявки более 20 режиссеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

На участие в киноконкурсе на приз мэра подали заявки более 20 режиссеров 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Более 20 заявок поступило от режиссеров на приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве». В пятницу, 23 марта, об этом рассказала генеральный директор сети «Московское кино» Светлана Максимченко на стенде газеты «Вечерняя Москва», который работает в рамках Московского культурного форума.
В этом году конкурс на приз мэра Москвы проводится во второй раз. Общий призовой фонд составляет 100 миллионов рублей. В прошлом году по решению жюри победителем стал фильм режиссёра Анны Меликян «Про любовь».
-В этом году на конкурс поступило более 20 заявок, в числе которых крупные проекты: это фильмы «Притяжение» Фёдора Бондарчука и «Про любовь. Только для взрослых» Анны Меликян, — сказала Максимченко. — Мы не гонимся за количеством заявок, а хотим чтобы победили фильмы, в которых отражен яркий образ Москвы, где столица — главный герой.
Заявки на участие в конкурсе можно подать до 30 апреля. Претендентов на приз определит экспертное жюри. Свое мнение смогут высказать и горожане -в ходе голосования на портале «Активный гражданин».
— Вручать приз мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве» будем в конце августа во время проведения акции «Ночь кино», — уточнила Светлана Максимченко.
ПО ТЕМЕ
Московский культурный форум объединил самых творческих
Более 800 мероприятий пройдет в рамках III Московского культурного форума
Вечерняя Москва: последние новости
Путин-2. Смотрим продолжение фильма Андрея Кондрашова вечером 22 марта Дорогу новому кино. Что ждет зрителей на широком экране Режиссер Юрий Норштейн: Подлинное начинается тогда, когда человек ищет себя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
Как снимался сериал «Золотая орда»25
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение