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Американский инди-фильм о биткойне будут продвигать через блокчейн-платформу Qtum
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Американский инди-фильм о биткойне будут продвигать через блокчейн-платформу Qtum 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Независимый американский фильм No Postage Necessary, рассказывающий историю хакера и посвященный биткойну, должен стать первым оригинальным фильмом, который будет выпущен с помощью блокчейна. В продвижении фильма приняла участие компания Vevue, владеющая видеоприложением, работающим по принципу соединения равноправных узлов, которое размещается на блокчейн-платформе Qtum. Приложение предлагает своим пользователям выполнить задания, чтобы заработать токены, от нескольких до тысячи в зависимости от задания. Сценарист, режиссер и продюсер фильма Jeremy Culver отметил: «Блокчейн-продвижение в кино имеет массу преимуществ, включая большие возможности контроля над соблюдением авторских прав и прозрачную систему вознаграждений».
Американская премьера фильма состоялась в октябре 2017 года, однако выход картины в мировой прокат запланирован на июнь этого года. Фильм рассказывает историю талантливого компьютерного хакера по имени Сэм, который по воле судьбы лишается доступа к интернету. Позже парень знакомится с девушкой и попадает в увлекательную историю, в которой будет замешана крупнейшая цифровая валюта и ФБР.
фото: No Postage Necessary / FB
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