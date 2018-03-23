Американский инди-фильм о биткойне будут продвигать через блокчейн-платформу Qtum

Независимый американский фильм No Postage Necessary, рассказывающий историю хакера и посвященный биткойну, должен стать первым оригинальным фильмом, который будет выпущен с помощью блокчейна. В продвижении фильма приняла участие компания Vevue, владеющая видеоприложением, работающим по принципу соединения равноправных узлов, которое размещается на блокчейн-платформе Qtum. Приложение предлагает своим пользователям выполнить задания, чтобы заработать токены, от нескольких до тысячи в зависимости от задания. Сценарист, режиссер и продюсер фильма Jeremy Culver отметил: «Блокчейн-продвижение в кино имеет массу преимуществ, включая большие возможности контроля над соблюдением авторских прав и прозрачную систему вознаграждений».

Американская премьера фильма состоялась в октябре 2017 года, однако выход картины в мировой прокат запланирован на июнь этого года. Фильм рассказывает историю талантливого компьютерного хакера по имени Сэм, который по воле судьбы лишается доступа к интернету. Позже парень знакомится с девушкой и попадает в увлекательную историю, в которой будет замешана крупнейшая цифровая валюта и ФБР

фото: No Postage Necessary / FB