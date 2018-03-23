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Редкий совместный выход: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на показе «Последнего портрета»
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Редкий совместный выход: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли на показе «Последнего портрета» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс очень редко выходят в свет вместе, однако для недавнего показа фильма «Последний портрет» сделали исключение, чем невероятно порадовали фотографов и фанатов. Блейк и Райан нашли время в своих плотных графиках для того, чтобы вместе появиться на показе фильма Стэнли Туччи «Последний портрет», который прошел в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Лайвли и Рейнольдс для многих их поклонников являются образцовой семьей: они не только постоянно признаются друг другу в любви, часто подшучивают друг над другом, воспитывают двух дочерей, но и никогда не дают таблоидам повода сомневаться в их отношениях, несмотря на редкие выходы в свет.
Показ «Последнего портрета» собрал и ряд других звезд: например, поддержать Стэнли Туччи приехали Эмили Блант и Мерил Стрип, его коллеги по «Дьявол носит Prada». попкорнnews
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