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Одно лицо: звезды, похожие друг на друга как две капли воды
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Одно лицо: звезды, похожие друг на друга как две капли воды 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Каждая голливудская звезда имеет преданную армию поклонников. И как же они злятся, когда их путают с другими актерами! Странно, но такое происходит сплошь и рядом. Почему? Да потому, некоторых звезд друг от друга отличить просто нереально.
Сара Хайленд и Мила Кунис
Сара, известная в США по ролям в сериалах вроде «Американской семейке», нашему зрителю почти не знакома. Неудивительно, что все путают ее с Милой Кунис — выглядят девушки совершенно одинаково.
Джейми Прессли и Марго Робби
Марго Робби запомнилась многим по роли в блистательном «Волке с Уолл-стрит». Джейми Пресли, модель и актриса, настолько похожа на нее, что как-то раз на церемонии «Оскар» их просто перепутали.
Кэти Перри и Зоуи Дешанель
Полное ощущение, что на снимках одна и та же девушка, просто с разным макияжем.
Хелена Кристенсен и Камерон Диаз
И та, и другая, блистали в 90-х. Правда, Хелена на подиуме, а Кэмерон в кино, но девушки вполне могли бы друг друга подменять. Никто бы и не заметил.
Элайджа Вуд и Дэниел Рэдклифф
Вечно юные звезды еще и дружат. Кто из них мальчик со шрамом, а кто нет? Пойди угадай.
Натали Портман и Кира Найтли
Портман жутко злится, когда журналисты упоминают о ее внешнем сходстве с Кирой Найтли. Но к чему отрицать, у этих красоток почти одно лицо!
Синди Кроуфорд и Ева Мендес
Разница, конечно, заметна. Просто потому, что Кроуфорд немного постарше. Пройдет несколько лет и Мендес наверняка будет выглядеть точно так же.
Дженнифер Гарнер и Хиллари Суонк
У них даже улыбки одинаковые. И выражение глаз. И губы. И нос. И вообще все.
Мила Йовович и Линда Евангелиста
Так, попробуем отличить, кто где. Мила вроде как слева. Или справа?
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