Одно лицо: звезды, похожие друг на друга как две капли воды

Каждая голливудская звезда имеет преданную армию поклонников. И как же они злятся, когда их путают с другими актерами! Странно, но такое происходит сплошь и рядом. Почему? Да потому, некоторых звезд друг от друга отличить просто нереально.

Сара, известная в США по ролям в сериалах вроде «Американской семейке», нашему зрителю почти не знакома. Неудивительно, что все путают ее с Милой Кунис — выглядят девушки совершенно одинаково.

Марго Робби запомнилась многим по роли в блистательном «Волке с Уолл-стрит». Джейми Пресли, модель и актриса, настолько похожа на нее, что как-то раз на церемонии «Оскар» их просто перепутали.

Полное ощущение, что на снимках одна и та же девушка, просто с разным макияжем.

И та, и другая, блистали в 90-х. Правда, Хелена на подиуме, а Кэмерон в кино, но девушки вполне могли бы друг друга подменять. Никто бы и не заметил.

Вечно юные звезды еще и дружат. Кто из них мальчик со шрамом, а кто нет? Пойди угадай.

Портман жутко злится, когда журналисты упоминают о ее внешнем сходстве с Кирой Найтли. Но к чему отрицать, у этих красоток почти одно лицо!

Разница, конечно, заметна. Просто потому, что Кроуфорд немного постарше. Пройдет несколько лет и Мендес наверняка будет выглядеть точно так же.

У них даже улыбки одинаковые. И выражение глаз. И губы. И нос. И вообще все.

Так, попробуем отличить, кто где. Мила вроде как слева. Или справа?